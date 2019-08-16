〈房產〉除雙北市外 台南房價所得比竄高 買新房要12年不吃不喝

網路房仲平台統計指出全台六都及新竹縣市新案房價所得比，買新房最難當屬台北市，需要不吃不喝 28.8 年，比培養孩子大學畢業還要久，除首善之區的雙北市外，全台以台南房價所得比最高，買新房要 12 年不吃不喝。

買房難，想買新房更難。數字科技 (5287-TW) 旗下的 591 新建案，以在售新建案中總價中位數與主計處最新家戶可支配所得中位數相除後，計算出六都與新竹縣市新建案房價所得比數值，數據顯示，全台買房最難為台北市，新建案總價中位數超過 3000 萬元，買新房需約 28.8 年不吃不喝，若加上生活必須花費，多數人一輩子都無法在北市買新房，只能繼承父母的老屋。

新北市部分，近年來重劃區大量推案及交通、新商場建設議題不斷，對於房價有一定的推升度，部分如板橋、永和等市區，房價幾乎追上北市蛋白區，新建案總價中位數也來到 1568.5 萬元，房價所得比算下來也要 16.5 倍。

另外，台中、台南及高雄等中南部三大縣市，雖然根據官方資料，今年上半年移轉棟數同期相比年增率都有 5-20% 的增幅，就可嗅出熱度，但房價也並非太平易近人，雖然總價中位數都壓在千萬內，但收入相對雙北低，家戶年所得都低於百萬元，因此要超過 10 年不吃不喝，才能夠一圓買房夢。

在本次調查的縣市中，買新案最容易的為新竹縣，除了新竹縣幅員廣大，有不少新豐、湖口等推案，房價還落在 1 字頭區域，拉低整體新建案總價中位數，且竹科就業人口的高收入，提升整體家戶所得，平均家戶可支配所得逼近百萬元水準，買新案只要不吃不喝 7.3 年，負擔相對輕鬆。