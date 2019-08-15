〈房產〉房市回溫 今年前4月新增個人房貸人數5年新高 平均貸款664萬元

依內政部最新資料，今年上半年全台建物買賣移轉數為 14.38 萬棟，年增約 5.6%，房市交易量緩步回溫，根據聯徵中心資料顯示，今年前 4 月新增個人房貸的總人數約為 7.8 萬人，創下近 5 年以來的同期新高，反應市場買氣狀況明顯回溫，平均每月約有 1.9 萬人加入房貸族。

而此一聯徵中心最新資料也顯示，個人購屋平均房貸金額為 664 萬元，表現和去年同期接近，但也是近 5 年來同期表現較高的一年。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，包括買賣移轉棟數統計、不動產仲介業營收、5 大行庫新增房貸等房市相關指標，幾乎都創下近 5 年以來的同期新高，反映目前房市應該是近 5 年來上半年表現最好的時刻，主要還是民眾不再一面倒的預期房價下跌，加上房價修正的這些年累積不少遞延買盤，在房市穩定後自住客回籠帶動市場買氣增溫。

聯徵資料顯示，今年前 4 月新增個人貸總人數為 7.82 萬人，接近 2015 年的 7.76 萬人，前 4 月平均每月有將近 2 萬人成為房貸一族，新增個人房貸金額為 664 萬元，則和去年差不多，若以貸款 7 成左右回推，則平均購買總價約 950 萬元的房子，貸款 664 萬元 20 年期，利率 1.7% 來試算，則每月本利平均攤還每月約 3 萬 2655 元。

曾敬德指出，若以平均值的負擔狀況來看，大致還在雙薪家庭可負擔的標準內，不過因為北中南房價水準價差甚大，近年的確平均房價二字頭的區域，是房市交易較為熱絡的區段，房價水準較高的雙北市，則是處於落底後的買氣復甦階段。