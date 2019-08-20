〈群益期貨〉中美貿易戰的多重面向，如何觀察？

從去年 3 月底中美之間的貿易衝突像是台灣八點檔一樣，剪不斷理還亂，但打了這麼久，雙方打的招數不外乎是「關稅戰」、「科技戰」、「政治軍力戰」，還有一個「金融戰」。

8 月 1 日川普發動新一輪針對中國進口的 3000 億美元加徵 10% 關稅，自 9 月 1 日起開始實施，打起關稅戰，匯率市場就跟著動起來了，人民幣及臨近的相關貨幣包括台幣都大幅貶值，這就是我們過去所強調的關稅戰等同於匯率戰，但打就打，中間還空個一個月的時間才開始實施，川普顯然是想留給自己一個談判空間。

8 月 6 日人行發行海外央票，阻貶人民幣，人民幣由貶轉升或是進入整理，川普也感受到了中國的誠意，因為中國不打匯率戰，川普也毋須再打關稅戰，川普立馬推文關稅可談。

8 月 13 日美國宣佈 3000 億美元課徵 10% 關稅部份延後至 12 月 15 日實施，雖然看起來是美國釋出了善意，但在我們看來中美之間其實是沒有對焦，一個在談芭樂與一個在講香蕉，在關稅方面，中國其實最在意還是之前五月 2000 億美元 25% 關稅的議題，而美國則自顧著在新增的 3000 億美元 10% 的關稅上打轉，因此儘管 8 月 6 日人行阻貶人民幣，人民幣也只是維持在高位震盪而已，再加上新一輪的阿根廷總統選舉在野黨候選人意外擊敗執政黨，阿根廷比索大貶，使得原本在農產品議題上，中美雙方就農產品價格無法達成具體共識，現在南美洲的農產品因貨幣貶值又變得更具競爭力了，中美之間農產品進口恐怕又更難談了。

8 月 19 日美國商務部將華為臨時採購許可證延長 90 天，但也同時對美國國家安全構成威脅的 40 餘家華為子公司列入「實體名單」，金融市場普遍對此一訊息給予正面的回饋，華為相關概念股上漲，龍頭半導體族群轉強，帶動全球指數反彈，不過從整個事件來看，美國想促成下一輪的談判，而中國並沒有做出太特別的回應，市場的表現 8 月 12 日以後陸股轉強，而美股則是轉弱的，儘管連續數日美股的反彈，仍然是落在 8 月 13 日起跌點之下，美股還沒有從貿易談判中脫困。

美國在科技戰放軟，雖然還是保持著黑白臉的策略，川普在行為上釋善意，但嘴巴還是很賤的說不想做華為的生意，不過美國通過對台軍售案，今天將公佈 3000 億美元課徵 10% 關稅的細節，中美之間進入十天的電話溝通會議，市場的波動也確實下降了，代表市場轉穩，但還並未轉強，畢竟避險性商品黃金、十年債等都還守在關鍵日期 8 月 13 日的低點之上。

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