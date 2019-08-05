〈每週CFTC報告〉投機者持續看漲黃金、美元 歐元、英鎊空單大增

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 週五 (2 日) 公布數據，截至 7 月 30 日當週，大型貴金屬投機者繼續加持看漲黃金多頭部位，為過去 9 週以來第 8 週看漲。

黃金持倉變化

數據顯示，投機者與避險基金本週淨多頭增加 3138 口，達 254388 口，為連續第 3 週增持。自 5 月 28 日以來，黃金的淨多頭已由 8.6 萬口，增加到超過 25.4 萬口。

本週主要的變化在於看跌空頭減少，共減 2805 口，至 5.7 萬口，多頭増 333 口，至 31.2 萬口。

CFTC 公布的黃金持倉統計至 7 月 30 日，在 8 月 1 日川普發布加課中國進口商品關稅推文之後，避險買盤推升上週五黃金再度強漲，12 月黃金期貨上漲至每盎司 1457.50 美元，創 2013 年 5 月 9 日以來，主要黃金期貨的最高收盤紀錄。

美元指數

投機者在截至 7 月 30 日當週，也增持了美元看漲押注，美元指數期貨的非商業合約淨多頭增 1155 口，至 30283 口，為連續第 5 週看漲升溫。

美元指數押注變化

過去 11 週內，美元指數有 8 週淨多頭增加，如今重回 3 萬口以上，也是自 3 月 12 日以來最高。

其他貨幣

其他貨幣中，英鎊及歐元均出現單週超過 1 萬口的變化。投機者對歐元淨空頭大增 1.4 萬口，至接近 5.4 萬口。原本早前歐元的部位一直在改善，但經過近 2 週空頭大增之後，已經重回超過 5 萬口以上。

主要貨幣持倉

同樣空頭大增的還有英鎊，淨空單增加 1.1 萬口，至 9.0 萬口，是過去 11 週以來第 10 週看跌。

整體來看，本週淨多單增加 (或淨空單減少) 的貨幣僅美元指數 (+1155 口)、日圓 (+5159 口) 及墨西哥披索 (+3513 口)。

原油

大型投機者本週繼續減少 WTI 原油期貨的看漲部位，多單減 1.0 萬口，至 38.7 萬口。

WTI 持倉

這是投機者連續第 2 週減持淨多頭，目前投機者整體雖然仍看漲，但淨持倉目前已處於今年全年平均 (401853 口) 下方。

美國 10 年期公債

投機者看空美國 10 年期公債情緒持續升溫，本週非商業期貨合約淨空頭再增 3673 口，至 38.3 萬口。

10 年期美債持倉

自 2017 年 12 月以來，公債一直處於看跌的情緒，淨空單在 2018 年 9 月 25 日來到創紀錄高點 75.6 萬口之後已經大減，不過過去幾週又略為升溫，已連續 3 週淨空單增加。