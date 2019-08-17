銅價近2年新低 但史詩級牛市逼近了

銅價最近觸及 2 年多以來的最低價，反映出投資人對經濟成長緩慢以及中美之間意氣用事的貿易爭端擔憂。

然而，隨著紅色金屬供應緊張，分析師認為商品交易員可以克服對經濟的擔憂，促使銅價走高。

經濟地質學家、《Exploration Insights》通訊聯合編輯 Brent Cook 說，「目前停滯不前的銅價準確地反映出全球經濟放緩，」「眾多央行調降利率也支持這個論點。」

根據 FactSet 數據，8 月 5 日期銅收於每磅 2.544 美元，是 2017 年 6 月以來最活躍合約的最低價。由於美國和中國對相互加徵進口關稅升級的威脅，金屬價格在 2018 年 6 月跌至 3 美元以下；自此之後，銅價從未回升到該水平以上。

Banyan Hill Research 高級研究分析師 Matt Badiali 表示，「在貿易戰升級之前，銅價一直處於穩定的 2 年牛市中。」他補充說，目前銅的問題較與全球經濟危機有關，而非中國的衝擊。

然而，Badiali 表示，由於需求基本面顯示對價格上漲的強烈支撐，銅的投資情緒可能轉為看漲。基於他對報告數據的估計，Badiali 認為到 2030 年，全球每月需要生產 500 萬噸銅，比今年產量多 2.5 倍，才能滿足電動車產業的預期需求。

但據國際銅業研究集團 (International Copper Study Group) 5 月發布的報告顯示，預計 2019 年全球精煉銅供應量將減少約 19 萬公噸，2020 年這個赤字將擴大至 25 萬公噸，因精煉產量落後於使用量。

專注於全球資源產業的私營商業銀行 Forbes & Manhattan CEO Stan Bharti 表示，隨著全球人口和氣候變化的增加，因為電動車的環保特性，對基本金屬的需求將增加，「隨著電動車變得更趨主流，對電動車的需求也會對銅繼續維持高需求。」

《Exploration Insights》經濟地質學家和共同編輯 Joe Mazumdar 表示，「蒙古 Oyu Tolgoi 大型地下銅 / 金礦的生產延遲」表明精銅礦可能存在供應風險。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 8 月 9 日的報告顯示，根據 Investing.com 的數據，截至 8 月 6 日，美國期貨市場大型投機者的淨部分為負 58400 口。

Badiali 說，「他們正在全面放空銅貨，」「每個人都一面倒看空。但當他們不得不回補時，銅價將會出現荒謬的反彈。」

Badiali 說，對於投資人來說，最安全的投資銅貨方式是透過大型礦業公司，如必和必拓 (BHP-US)、Southern Copper (SCCO-US) 或 Rio Tinto (RIO-US)，他特別推薦前兩者。

他表示，銅的真正驅動力將是「替代能源和電動車的採用率」，「如果這種趨勢是真實的，那麼我們將會看到銅貨史詩級牛市的誕生。」