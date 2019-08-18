【胡一帆專欄】中國宏觀：政策繼續寬鬆 為成長提供緩衝

第二季經濟數據顯示中國增長繼續有序放緩，下半年持續面臨下行壓力，中央政治局半年度會議，將確認下半年政策繼續寬鬆。

第二季增長符合預期，政策料繼續提供支持

第二季中國 GDP 增長符合預期（按年增長 6.2%），零售銷售按年增速從 2019 年第一季的 8.4% 略升至 8.5%，主要歸功於新排放標準實施前 5 月和 6 月汽車銷售強勁。儘管短期提振效應很快會消退，我們認為，在必需消費品消費力道的支持下，零售銷售仍能保持韌性。上半年固定資產投資（FAI）按年增速從第一季的 6.3% 下滑至 5.8%。我們預計全年固定資產投資按年增速將穩定在 6% 左右，因基礎設施投資增長再度提速提供緩衝。 第二季出口進一步下滑，按年負增長 1.5%，遠低於第一季的增長 1.4%，且下半年持續負增長，因貿易摩擦揮之不去且全球增長放緩。倘若川普對 3,000 億美元商品加徵 10% 關稅的威脅落實，我們預期，今年增長雖然仍能達成官方目標 6.0-6.5%，然而進一步的政策支持將十分必要。

政治局會議釋出下半年繼續寬鬆的信號

7 月 30 日舉行的中央政治局半年度會議，釋出下半年貨幣政策將更加寬鬆的信號。中國央行已通過多種工具來維持流動性充裕，尤其是地方政府債券發行增加， 有助上半年信貸按年增速持穩於 10.9%。我們預計今年下半年央行還將全面降準 100 至 200 個基點，同時使用借貸便利和其他工具。財政政策保持積極，並確保下半年落實落細減稅降費政策。上半年地方政府債券發行規模約達兩兆元人民幣，第三季還有 1 兆元人民幣的配額。6 月份推出的新規擴大了地方政府專項債發行收入的使用範圍，以加快大型基建項目融資。如果第三季經濟增長大幅放緩，配額可能還會增加。

住房政策繼續收緊

政治局會議提到「房住不炒」原則，並首次表明房地產不應被用於短期刺激經濟的工具。這體現出中央政府確保房地產市場長期穩健發展的決心，也就是說，房地產政策將繼續收緊。最近幾個月對於開發商和購房者的信貸政策都已趨緊。政策制定者於 5 月份指出信託公司應控制其向開發商發放的信託貸款，並於 7 月份規定開發商海外發債僅能用於償付其在一年內到期的境外債務。對於購房者的抵押貸款配額保持不變，且抵押貸款利率很可能在 8 月初上調。房產稅上調等其他措施或將在未來幾年陸續推出。總之，隨著政策繼續調控與市場整合，我們預計中國房地產市場將逐漸降溫。