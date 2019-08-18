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【胡一帆專欄】中國宏觀：政策繼續寬鬆 為成長提供緩衝

中國宏觀：政策繼續寬鬆，為增長提供緩衝。(圖：AFP)
中國宏觀：政策繼續寬鬆，為增長提供緩衝。(圖：AFP)

第二季經濟數據顯示中國增長繼續有序放緩，下半年持續面臨下行壓力，中央政治局半年度會議，將確認下半年政策繼續寬鬆。

第二季增長符合預期，政策料繼續提供支持

第二季中國 GDP 增長符合預期（按年增長 6.2%），零售銷售按年增速從 2019 年第一季的 8.4% 略升至 8.5%，主要歸功於新排放標準實施前 5 月和 6 月汽車銷售強勁。儘管短期提振效應很快會消退，我們認為，在必需消費品消費力道的支持下，零售銷售仍能保持韌性。上半年固定資產投資（FAI）按年增速從第一季的 6.3% 下滑至 5.8%。我們預計全年固定資產投資按年增速將穩定在 6% 左右，因基礎設施投資增長再度提速提供緩衝。 第二季出口進一步下滑，按年負增長 1.5%，遠低於第一季的增長 1.4%，且下半年持續負增長，因貿易摩擦揮之不去且全球增長放緩。倘若川普對 3,000 億美元商品加徵 10% 關稅的威脅落實，我們預期，今年增長雖然仍能達成官方目標 6.0-6.5%，然而進一步的政策支持將十分必要。

政治局會議釋出下半年繼續寬鬆的信號

7 月 30 日舉行的中央政治局半年度會議，釋出下半年貨幣政策將更加寬鬆的信號。中國央行已通過多種工具來維持流動性充裕，尤其是地方政府債券發行增加， 有助上半年信貸按年增速持穩於 10.9%。我們預計今年下半年央行還將全面降準 100 至 200 個基點，同時使用借貸便利和其他工具。財政政策保持積極，並確保下半年落實落細減稅降費政策。上半年地方政府債券發行規模約達兩兆元人民幣，第三季還有 1 兆元人民幣的配額。6 月份推出的新規擴大了地方政府專項債發行收入的使用範圍，以加快大型基建項目融資。如果第三季經濟增長大幅放緩，配額可能還會增加。

住房政策繼續收緊

政治局會議提到「房住不炒」原則，並首次表明房地產不應被用於短期刺激經濟的工具。這體現出中央政府確保房地產市場長期穩健發展的決心，也就是說，房地產政策將繼續收緊。最近幾個月對於開發商和購房者的信貸政策都已趨緊。政策制定者於 5 月份指出信託公司應控制其向開發商發放的信託貸款，並於 7 月份規定開發商海外發債僅能用於償付其在一年內到期的境外債務。對於購房者的抵押貸款配額保持不變，且抵押貸款利率很可能在 8 月初上調。房產稅上調等其他措施或將在未來幾年陸續推出。總之，隨著政策繼續調控與市場整合，我們預計中國房地產市場將逐漸降溫。

縱橫宏觀 瑞銀焦點 | 胡一帆

於2015年11月加入瑞銀，擔任財富管理大中華區首席投資總監及中國首席經濟學家。在加入瑞銀前，曾於海通國際擔任研究部主管及首席經濟學家，並於2013-2014年榮獲《機構投資者》中國「最佳研究鑽石獎」及「大中華區最佳經濟學家」。擁有美國喬治城大學經濟學博士學位與中國浙江大學經濟學學士學位；且為《中國經濟新格局：策略轉型及全球重組》（2014）一書作者。

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