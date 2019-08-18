〈觀察〉技術門檻提升 PCB求生路漫長 賣舊廠止血是好途徑

今年下半年，包括上市 PCB 廠定穎 (6251-TW)、柏承 (6141-TW) 等，都將分別處分廠區資產，不僅帶來現金流、處分利益增加業外收益、並將可投入新技術包括軟硬結合板、高度自動化新產線等，其實這些動作，都是目前 PCB 業「強者恆強」競爭態勢下的結果。

事實上，像柏承處分廣東惠陽、定穎處分台灣桃園廠資產，本身都屬老廠區，在設備更新不易，且生產成本高等因素拖累下，營運虧損多年，定穎桃園廠這 2 年半以來已認列高達 3.4 億元虧損，拖累整體經營績效，定穎董事長黃銘宏說說，董事會考慮賣掉桃園廠的時間長達 6 年，今年第 3 季董事會才痛下決定。

定穎電子董事長黃銘宏。(鉅亨網記者張欽發攝)

同樣，柏承去年認列近 1 億元虧損的廣東廠，已在 5 月停工，等待買方股權交割，目前廠區由買方承租使用；此「止血」措施，最先顯現出的效益，就是柏承第 2 季稅後純益達 6369 萬元，每股純益 0.49 元，不僅較去年同期轉虧為盈，並創 7 季以來新高，今年第 4 季將完成惠陽廠交割、預估處分利益人民幣 1.09 億元。

法人指出，目前柏承昆山廠營運稼動率已達 9 成，惠陽廠虧損不利營運因素消除後，柏承今年 4 季都可獲利。

柏承科技董事長李齊良。(鉅亨網記者張欽發攝)

柏承計畫處分廣東惠陽廠時間也長達 5 年以上，原先 2015 年時，對旗下惠陽廠有意出售過半股權予陸資廠，不過交易對象蘇州快捷電子交易契約遲未到位，因此交易告吹，直到今年初才有新交易對象出現，預計第 4 季完成出售股權交割。

事實上，PCB 多層板製程從高密度連結板 (HDI) 走向任意層 (HDI Anylayer) ，包括類戴板、軟硬結合板的生產，均屬 PCB 產業中的高進入門檻，不僅 PCB 廠初期要投入大量資金購入新設備，且生產良率不高，業者不願輕易進入，也因此大型 PCB 廠憑藉暨有技術能力，構築產品高進入門檻，堅守獲利城池，形成 PCB 業「強者恆強」競爭態勢。

在此態勢下，中、小型 PCB 廠逐一清理不具經營效益的老廠、取得現金流，再圖謀發展契機並繼續經營，柏承、定穎就是典型例子。