【華冠投顧】國際消息滿天飛!台股上沖下洗!下週如何看待?!

武傑關注個股: 4994 傳奇、4401 東隆興、3293 鈊象、6168 宏齊、3545 敦泰

◆台股盤勢分析: 壓低結算

台北股市早盤小漲 + 18 點開出，雖然一度由紅翻黑，隨後在塑化股止穩轉強下；加權指數 10 點後一路拉高，終場上漲 + 93 點作收，收在 10420 點，成交量 1191 億。

本周台股又是一個留了下引線的黑 k，從型態來看… 基本上本周台股的表現，大致上跟上星期雷同；只是這樣上沖下洗的『築底』格局，還要走多久…?! 目前還看不出來。延續我們先前的分析… 考慮到下星期三就是台指期結算，預料短線『築底』尚未結束；短線還有『破底』可能!!

台股僅管今天強勢上漲 + 93 點，但是外資卻反向賣超 - 100 億；顯示內資買盤有強勢守穩『年線』企圖心，可是這樣的做法… 基本上是『事倍功半』。『築底』的過程，說穿了… 就是『洗籌碼』；所以政策的利多，反而是給外資出貨的機會。但是在對面下星期台指期結算，目前多單大戶依舊在外資身上；此時過度拉高做線，反而讓外資全身而退。因此展望下周… 黑手如果有心『讓內資偉大』，『壓低結算』順勢拉出破底翻，才是最好的良策!!

◆今天盤面上個股:

◇強勢的個股有:

8431 匯鑽科、1339 昭輝、2449 京元電、6111 大宇資、8105 凌巨、5215 科嘉 KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

◇弱勢股方面:

2723 美食 KY、9921 巨大、1736 喬山、3374 精材、2615 萬海、3444 利機、6278 台表科… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

