【華冠投顧】空方趨勢 VS 政府護盤 台股仍在「清水休息站」 區分多空股 都有錢賺

◆盤勢分析

昨日台股重挫，但昇楷提醒「多頭短線還是具備幾個支撐條件，包括港股、陸股止跌沖淡國際面利空氛圍、市場恐慌沒有蔓延、政府基金護盤現象明顯... 等」。

昨日國安基金操盤手出面喊話穩定多頭軍心後，今天立馬用實際拉抬行動宣示護盤態度，哪怕外資大賣 100 億，大盤還是 + 93 點重上年線與五日線，並且封掉週四向下缺口，OTC 指數 + 0.63%。

近日政府積極護盤使得不管是短線還是波段，台股目前都是亞股當中最強市場。而這兩天高調護盤的原因，推測當是大盤繼續往南走就會出現長達半年的「大Ｍ頭」，一旦引發技術性賣壓或中長線賣壓出籠，恐怕就會更難防守，更別提營造所謂的「選舉行情」了。

然而不諱言的是今天拉抬過程仍有瑕疵，原因是上半場多方帶頭主帥為權值王《2330 台積電》搭配線形架構最弱的重磅股，例如『塑化』的《1303 南亞》、《6505 台塑化》；『面板』的《2409 友達》、《3481 群創》；『金融』的《2881 富邦金》、《2886 兆豐金》、《2882 國泰金》，這些個股權值雖重但一來屬於最弱勢股，二來投資人參與興趣不大，因此帶不太動成交量與 OTC 指數，緊接著下半場急拉『矽晶圓』《6182 合晶》、《3016 嘉晶》、《3707 漢磊》... 等，但最後 OTC 指數別說填補空方缺口，就連昨高都沒過，成交量也繼續萎縮，整個盤面呈現大盤大漲、個股無感狀態。

昨天說過「歷史上 "護盤" 對中長線的籌碼安定有正面效果，但是唯有跟內資大咖攜手共抗外資才能守出底部扭轉空頭趨勢，否則光靠護盤基金撐盤及拉抬，短期雖有反彈效果並帶來 "搭便車賺短多" 的機會，但波段卻只會拖長空方行進時間」。

今日罕見地出現 "外資大賣百億而大盤漲約百點" 的異像，究竟護盤的決心和實力能否召喚內資大咖共襄盛舉並進而扭轉波段結構？讓我們繼續看下去。

＜操作策略＞

現階段台股波段還在空方趨勢之中，外部有美股破底危機未除、香港反送中難解、8/19 華為寬限期將屆... 等不確定性因素存在，操作上與趨勢站在同一邊「放空弱勢股」理所當然有錢賺。

不過，有鑒於台股明顯強於國際盤，再加上護盤力道又罕見地積極，因此伺機「搶賺短多財」也並無不可，但逆勢操作必須短線為之且嚴控部位，選股鎖定還有大人在照顧之標的。

這陣子對台股的定位是「南下列車進入台中的 "清水休息站"」，可進行「作多強勢股、放空弱勢股」的雙向操作，目前這個策略維持不變，欲分享多空潛力股，歡迎加入昇楷投資社群。

＜強弱勢股＞

今日強勢股除了前述跌深權值股外，IC 設計族群《8081 致新》、《3527 聚積》、《3529 力旺》、《6271 同欣電》... 在基本面展望樂觀下獲得買盤進駐，板卡族群《2331 精英》、《2376 技嘉》、《2377 微星》、《6150 撼訊》... 等也有轉強表現。

弱勢股方面，跌幅較大者主要集中在高基期股之修正，如運動器材的《1598 岱宇》、《1736 喬山》、《1515 力山》，以及《3374 精材》、《9921 巨大》... 等。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

