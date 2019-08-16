【華冠投顧】台股強勢大漲噴出，站回年線及10400點整數



昨日說: 大利多→不是好買點；大利空→找買點，反市場操作! 今日台北股市表現，相信大家都看到了吧，都見證到了吧，大盤指數大漲噴出 93 點，10420 作收，成交量 1191 億元，是不是又讓大家對的時間做對的事，贏在起跑點!

結構方面: 台積電 (2330)+ 金融股回神大漲，還有新台幣止貶回升，台股震盪走高大漲，重新站回年線及 10400 點整數，同時也回補昨日空方跳空缺口。

股市真正要賺錢，不能天天買，對的時間進場買，賺錢輕鬆又愉快，才能累積自己的財富，接下來建議選股方向: 這一次要特別注意，漲的股票跟之前不太一樣，請大家務必買對，而且要快狠準，要避開高基期股票，鎖定低基期剛起漲股票進場買，下周盤市還會震盪，都還來得及布局!

強勢股: 匯鑽科 (8431)，漢磊(3707)，昭輝(1339)，凌巨(8105)，聚積(3527)，致新(8081)，昇陽半(8028)，技嘉(2376)，榮剛(5009)，嘉晶(3016)，同欣電(6271)，尼克森(3317)，精元(2387)，中探針(6217)，力致(3483) 等。

分析師林驛銘

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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