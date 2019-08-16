◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月16日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 19314 0 00677U 富邦VIX -20826 0 00672L 元大S&P原油正2 9143 0 00637L 元大滬深300正2 -19579 0 2303 聯電 5052 10045 3037 欣興 -3559 -14089 00738U 元大道瓊白銀 2457 0 2888 新光金 -3504 -42793 2881 富邦金 2098 -10505 2882 國泰金 -3127 -27811 2885 元大金 2022 227 2356 英業達 -2882 -24366 2301 光寶科 1794 5610 2324 仁寶 -2790 -16089 2376 技嘉 1707 -4333 2317 鴻海 -2731 -12362 2890 永豐金 1527 10768 00655L 國泰中國A50正2 -1818 0 2618 長榮航 1449 -18056 1301 台塑 -1717 -10732 2891 中信金 1281 -30883 00633L 富邦上証正2 -1646 0 2883 開發金 1156 -1941 2886 兆豐金 -1636 -18971 00651R FH香港反1 1101 0 2002 中鋼 -1589 -24638 0050 元大台灣50 1089 -1190 2834 臺企銀 -1392 -22279 2412 中華電 980 -6751 3035 智原 -1309 -3269 3682 亞太電 850 268 00636 國泰中國A50 -1223 -6400 1303 南亞 841 10086 2603 長榮 -1196 -5054 2610 華航 795 -7920 2449 京元電子 -1162 2570 2892 第一金 785 -6000 2633 台灣高鐵 -1145 162 2454 聯發科 634 692 2880 華南金 -1134 -14820 2330 台積電 633 -27213 2323 中環 -1030 2052 00692 富邦公司治理 575 5990 3481 群創 -1023 -76727 2313 華通 565 -3183 2353 宏碁 -1021 -12032 5388 中磊 538 2548 6116 彩晶 -959 -9665 2520 冠德 529 3425 2801 彰銀 -926 2559 00670L 富邦NASDAQ正2 522 0 2461 光群雷 -872 -1225 3231 緯創 500 -4642 2884 玉山金 -866 -12760 00646 元大S&P500 458 2143 5469 瀚宇博 -701 254 00634R 富邦上証反1 432 0 2104 國際中橡 -665 -4478 2387 精元 403 -1722 2408 南亞科 -662 2818 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股