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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月16日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          19314         0    00677U 富邦VIX               -20826         0  
00672L 元大S&P原油正2          9143         0    00637L 元大滬深300正2        -19579         0  
2303   聯電                    5052     10045    3037   欣興                   -3559    -14089  
00738U 元大道瓊白銀            2457         0    2888   新光金                 -3504    -42793  
2881   富邦金                  2098    -10505    2882   國泰金                 -3127    -27811  
2885   元大金                  2022       227    2356   英業達                 -2882    -24366  
2301   光寶科                  1794      5610    2324   仁寶                   -2790    -16089  
2376   技嘉                    1707     -4333    2317   鴻海                   -2731    -12362  
2890   永豐金                  1527     10768    00655L 國泰中國A50正2         -1818         0  
2618   長榮航                  1449    -18056    1301   台塑                   -1717    -10732  
2891   中信金                  1281    -30883    00633L 富邦上証正2            -1646         0  
2883   開發金                  1156     -1941    2886   兆豐金                 -1636    -18971  
00651R FH香港反1               1101         0    2002   中鋼                   -1589    -24638  
0050   元大台灣50              1089     -1190    2834   臺企銀                 -1392    -22279  
2412   中華電                   980     -6751    3035   智原                   -1309     -3269  
3682   亞太電                   850       268    00636  國泰中國A50            -1223     -6400  
1303   南亞                     841     10086    2603   長榮                   -1196     -5054  
2610   華航                     795     -7920    2449   京元電子               -1162      2570  
2892   第一金                   785     -6000    2633   台灣高鐵               -1145       162  
2454   聯發科                   634       692    2880   華南金                 -1134    -14820  
2330   台積電                   633    -27213    2323   中環                   -1030      2052  
00692  富邦公司治理             575      5990    3481   群創                   -1023    -76727  
2313   華通                     565     -3183    2353   宏碁                   -1021    -12032  
5388   中磊                     538      2548    6116   彩晶                    -959     -9665  
2520   冠德                     529      3425    2801   彰銀                    -926      2559  
00670L 富邦NASDAQ正2            522         0    2461   光群雷                  -872     -1225  
3231   緯創                     500     -4642    2884   玉山金                  -866    -12760  
00646  元大S&P500               458      2143    5469   瀚宇博                  -701       254  
00634R 富邦上証反1              432         0    2104   國際中橡                -665     -4478  
2387   精元                     403     -1722    2408   南亞科                  -662      2818  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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