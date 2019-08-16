李嘉誠刊報：黃台之瓜 何堪再摘？以「一個香港市民」名義反暴力

針對擾亂了整個香港的抗議活動，香港首富發聲，呼籲「以愛之義」停止暴力，並刊文引用源於唐詩的八個字「黃台之瓜，何堪再摘」。

「愛自由、愛包容、愛法治」，億萬富翁李嘉誠週五 (16 日) 在香港多家報紙的頭版以「一個香港市民」的名義刊登廣告。

李嘉誠呼籲：「愛中國、愛香港、愛自己；最好的因可成最壞的果；以愛之義止息怒憤」。

隨著香港警方與抗議者之間的暴力沖突升級，已經 91 歲高齡、被崇拜者稱作「超人」的李嘉誠，是最新發聲呼籲各方冷靜的香港商界名人。但他並未提及支持香港政府及行政長官林鄭月娥。

始於反對修訂《逃犯條例》的這場抗議已經演變成聲勢更為浩大的反政府運動，衍生出包括要求特首林鄭月娥辭職在內的一系列訴求。

由於騷亂沒有平息的跡象，在官媒播出了武警車隊在深圳集結的畫面後，外界對於北京將派軍隊恢復香港秩序的猜測與日俱增。

李嘉誠週五透過發言人在另一份聲明中稱，香港長期繁榮穩定系於「一國兩制」行穩致遠，希望市民要停止暴力，堅守法治。

雖然李嘉誠傳遞的信息主題是愛與和平，但社交媒體卻圍繞他呼籲各方冷靜時用的源於唐詩的另外八個字「黃台之瓜，何堪再摘」進行了討論。

在微博上，「李嘉誠發聲」成了一個熱搜詞，許多討論都集中在如何解讀其內涵。一些帖子稱他態度模棱兩可，同時安撫北京和抗議者兩邊。

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