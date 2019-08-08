橋水達里歐：不要因貿易戰撤退 美中兩匹馬都該下注投資

中國經濟成長正在放緩，並與美國進入激烈的貿易戰。不過全球最大避險基金橋水創辦人達里歐 (Ray Dalio) 認為，投資人不應撤退，現在是投資中國的良機。

在最新公布的採訪中，達里歐表示，儘管美中兩國的貿易緊張局勢加劇，但投資人不該錯過這次機會。中國會是未來世界的贏家之一，做為投資者，在分散風險的原則下，美國及中國兩邊都應該下注。

不投資中國才是風險

達里歐認為，現階段中國的發展，與過去荷蘭、英國或美國崛起初期相似，因此如果此時不在中國投資，猶如錯過帝國崛起，反而是很大的風險。

他說：「簡而言之，它將擁有世界上最大的經濟體、世界上最多的貿易，是世界上市值最大的經濟體。」

比較其他市場風險，例如歐洲貨幣政策不穩、政治分裂，以及美國貧富差距大、民粹主義盛行等，達里歐認為，投資中國的收益可以蓋過風險。

他表示，投資人不需要去預測，而是不管任何發展，都要有策略應對。現在雖情勢不明，但正因如此才具備投資價值，如果等到一切結果都清晰可見，可能就要付出過高的價格。

中美都該下注

達里歐認為，投資人進入中國的另一個原因是多元化，在 AI 和 5G 等關鍵技術領域，中國與美國處正面交鋒。最好的策略，就是對比賽中的「兩匹馬」都投注。

達里歐指出，股市、債券市場以及風險投資，都是中國的投資機會。中國承諾進一步為外國企業開放金融市場，MSCI 也正在增加中國指數的權重。

達里歐表示，中國的風險「低於或不多於」其他市場。他承認，中國沒有像已開發國家那樣先進和具有流動性的監管體系，但他認為，此時仍提供了投資機會。他說：「我知道這是非常有爭議的，特別是在這個時候看好中國。我只是想讓你知道我是真誠的。」