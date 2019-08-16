日本超越中國 再成為美國公債最大持有國

在美中兩大經濟體貿易戰愈演愈烈之際，日本在 6 月份超越中國，成為美債最大的海外持有者。

美國財政部週四 (15 日) 公布數據顯示，日本 6 月增持美國政府債券、票據和國庫券 219 億美元，至 1.12 兆美元，達到逾兩年半以來最高。與此同時，中國雖然也在最近 4 個月首度增持，但規模僅微升 23 億美元，總計 1.11 兆美元。

這使得自 2017 年 5 月以來，日本再度超越中國，成為美國最大的債主。

總體而言，6 月份外國投資者共增持美債 970 億美元，累計為 6.636 兆美元。

今年 5 月美中談判破裂，原本已停火的貿易緊張局勢升級，美國在 6 月將 2000 億美元中國進口商品關稅，稅率由 10% 提高至 25%。6 月底雙方再同意停戰，但僅持續了約 1 個月後，川普再宣布於 9 月 1 日，針對剩餘的 3000 億美元再課 10% 關稅。

直至本週，川普表示，針對手機、筆記型電腦等產品，課徵關稅時間延後至 12 月 15 日，避免影響節日購物。

在貿易戰及美國聯準會有望進一步降息的背景下，美國 10 年期公債週四殖利率維持 1.495%，為 2016 年 8 月以來新低。

儘管殖利率不高，但對日本來說，美國仍是最佳的債券持有選擇。UBS Global Wealth Management 交易策略主管 Vinay Pande 表示，這是因為只有美國，可以獲得相對較高的無風險資產殖利率。

日本國內債券市場目前多為零及負利率，10 年期日本公債的殖利率已跌至 - 23 個基點。

英國是美國國債的第 3 大持有國，共持有 3423 億美元，較 5 月底增加 192 億美元。