去年「資優生」橋水旗艦基金 今年上半年慘賠4.9%

即使是投資大師，也難免有看錯行情的時候。媒體報導，全球最大避險基金橋水的旗鑑基金 Pure Alpha，今年上半年慘跌 4.9%，不僅大幅落後行情與同業，也創下基金近 20 年來最糟的上半年表現。

報導指出，Pure Alpha 因為押錯行情，造成在今年上半年反彈行情中不賺反賠。上半年全球股票指數上漲 15%，而宏觀避險基金平均表現為上漲 5.2%。

不過，橋水並非所有基金都表現不佳，他們以風險配重為管理策略的「全天候」基金，上半年繳出獲利 13% 的好成績。

Pure Alpha 最主要的損失發生在今年 1 月，在股市強彈之下卻看錯方向，造成單月 4.5% 的損失，也拖累上半年成效。不過據《金融時報》引述消息來源表示，今年 7 月前兩週，Pure Alpha 已經削減多數損失，將今年以來損失減至 1.45%。

Pure Alpha 去年創下出色成績，在股市大跌、眾多基金均慘賠時，他們繳出 14.6% 的淨回報。

以過去表現來看，Pure Alpha 在 2009 及 2016 年上半年均出現虧損，但都在下半年扳回局勢，成功由虧轉盈。

橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 上週發文大談「典範轉移」，並建議投資人賣出股票、買入黃金。