【群益投信】群益大中華雙力優勢基金

七月份股市無法延續六月份的強勁走勢，進入盤整的格局。儘管美國展開降息週期的預期上升，弱化的總經數據持續壓迫股市。加上中美貿易談判再度陷入膠著，美國增加關稅，將使股市面臨另一波的修正。惟中國貨幣政策可望進一步寬鬆，並提高基礎建設投資，對沖經濟增長趨緩的壓力。科技創新與消費升級將是增長的動力來源，重點關注股市落底訊號。

市場趨勢分析： 七月份股市無法延續六月份的強勁走勢，進入盤整的格局。儘管美國展開降息週期的預期上升，弱化的總經數據持續壓迫股市。使得 6 月底於日本大阪 G20 峰會舉行的川習二會，即使釋出降低對峙的和緩共識，以及科創板上市掛牌拉動新興產業如中小創的走揚，股市表現呈現分化的走勢。7 月滬深 300 指數小漲 0.26%，中小板上漲 2.02%，創業板上漲 3.90%，恆生指數因政治不確定性因素下跌 2.68%。

未來可持續關注以下議題：

中國官方 7 月 PMI 雖回升，仍處分水嶺之下：

7 月份中采製造業 PMI 較上月回升 0.3 個百分點至 49.7%。儘管景氣短期改善，但結構信號不甚明朗。整體生產端的復甦還需時間，三季度經濟將延續弱企穩的趨勢。

後續仍有大量企業申請於科創板上市：

科創板企業正式掛牌上市，從提出設立到企業上市交易僅僅歷時 8 個半月，顯現資本市場改革的決心和效率。截至 7 月底，科創板已發行新股 28 只，合計募資 403 億元。隨著 2019 上半年 A 股其他板塊新增受理企業進程的加快，以及科創板的持續推進，A 股 IPO 存量待審企業再回歷史高位。A 股全部 IPO 正常待審企業擬募資將可能達到或超過 4000 億元。

資金將續往 A 股集中：

七月累計淨流入 120.25 億元，其中滬股通本月累計淨流入 14.29 億元，深股通本月累計淨流入 105.96 億元。外資持股比例保持穩定，陸股通市值有所回升。截止 7 月 31 日，陸股通持股市值為 10641.94 億元，占 A 股流通市值 2.4%，較上個月上升 0.1 個百分點。8 月底 MSCI 將為今年第二波比重調升，可望迎來更多外資資金挹注。

基金操作策略：

中國貨幣政策可望進一步寬鬆，並提高基礎建設投資，對沖經濟增長趨緩的壓力。科技創新與消費升級將是增長的動力來源，重點關注股市落底訊號。在經濟增速趨緩的環境下，看好消費升級帶來的企業獲利增長，包含民生消費和醫療服務。另外，針對供應鏈調整，政府將加大力度投資發展，看好 5G 相關領域。基建投資有機會對原物料需求有拉動效果，將持續密切關注。

投資優勢：

1. 滬深股通，QFII 發威：MSCI 納入中國 A 股，北上資金流動因此更為活躍。

2. 減稅降費，政策可期：政府推動更多減稅政策，稅負減輕將提振企業獲利表現。

3. 歷經修正，估值便宜：中國股市歷經修正，估值合理，投資價值浮現。

基金持股概況：

◆本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書或簡式公開說明書，有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站中查詢。本本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。若基金有配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。相關資產配置比重，係依目前市況而定，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經行政院金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

