全球央行政策由緊轉鬆 7月投信基金規模續創新高

美國聯準會政策由緊轉鬆，帶動 7 月股債齊揚，國內投信 7 月基金規模亦同步水漲船高，達 3 兆 4906 億元，連續第 3 個月創新高。法人指出，貿易戰引發的經濟衰退風險升高，全球央行再度進入降息循環周期，預料金融市場波動加大，建議投資人強化資產配置，增持高評級的美國公債、投資級債、高股息基金，並逢回分批布局趨勢明確、能見度高的股票型基金。

根據投信投顧公會資料統計，截至 7 月底為止，投信整體基金規模達 3 兆 4906 億元，較 6 月增長 4.25%，續創單月新高。

若按類型區分，跨國投資指數股票型基金大增 1005 億元，其次是跨國投資一般債券型、國內貨幣市場型基金，各增加 220、134 億元；而減少最多的則是國內投資指數股票型基金，減少 266 億元；顯示資金持續流向債券資產，包括：被動式操作的債券 ETF、主動式投資的一般債券型基金。

第一金美國 100 大企業債券基金經理人許書豪指出，貿易戰短期難解，甚至有擴大至貨幣戰的可能，雖然聯準會 7 月底宣布降息一碼，意圖為市場施打預防針，但投資人仍舊擔心經濟衰退的風險升高，預期未來還有更大的降息空間。而且不只美國，包括：歐洲、日本與多數新興國國家央行，都已再度進入降息循環狀態。

在降息預期升高下，美國 10 年期公債殖利率周三大跌 12.43 個基本點，收 1.579%，與 2 年期殖利率盤中形成倒掛。按過去經驗，長短天期殖利率倒掛後，股市不必然立刻進入空頭，至少還有 8 個月左右的觀察期，但期間波動幅度與頻率都會增加；債市則有機會展開大多頭攻勢。

因應市場波動風險與機會，許書豪建議，投資人應該強化資產配置，債券部分著重在高評級的美國公債、投資級債基金，因為統計過去 14 個年度，美國經濟成長率較前一年度下滑的期間，兩者投資勝率都有 93%，而年度平均報酬率各為 9.4% 與 9.9%，表現優異。

股票部分，應增持優質的高股息資產，尤其是水電瓦斯等公用事業，並定期定額分批布局趨勢明確、能見度高的股票型基金。其中，水電瓦斯行業近 12 個月平均股利率達 3.73%，領先 S&P 500 指數，同時受惠於政策保護、需求年年成長，未來 12 個月股利率有機會上揚到 3.93%，以因應利率下滑的衝擊。

