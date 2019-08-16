【安聯投信】四低時代來臨  品質收益崛起

美中貿易爭端再升級！美國總統川普於 8 月初突然放話，表示將對中國輸美剩餘價值 3000 億的產品課徵 10% 關稅，全球緊張情勢再現，而在近日出現的美國 10 年期公債殖利率曲線低於 2 年期的「殖利率曲線倒掛」現象，也引發經濟衰退的隱憂，為全球股市再次掀起震盪，貿易戰與經濟隱憂帶來的餘波，使全球持續壟罩在不確定的陰影之中，法人提醒，在低成長、低通膨、低利率、低穩定的「四低時代」，能抗震的「品質收益」格外重要。

安聯投信指出，隨著貿易衝突時間不斷拉長，其對全球經濟成長帶來的衝擊也逐漸浮現，而美國聯準會（Fed）為了降低未來經濟下行的風險而在７月採取的「預防性降息」，也進一步壓低了實質利率，在總體經濟、地緣政治環境及政策等因素的交互影響下，全球恐已進入低成長、低通膨、低利率、低穩定的時刻。

安聯四季回報債券組合基金 (基金之配息來源可能為本金) 經理人許家豪表示，自去年貿易戰爆發以來，資金有從風險性資產流向避險資產的趨勢；觀察最具指標性的美國 10 年期公債，其殖利率自年初以來已從 2.7% 來到 1.6% 至 1.7% 的區間，近日甚至一度低至 1.623%，低於 2 年期公債的殖利率，根據過去經驗，殖利率的低點往往需至 Fed 降息循環結束之時才有反彈機會，而觀察全球經濟逐漸走緩、不確定性如美中衝突與英國硬脫歐仍高，以及美國通膨速度未達 Fed 預期 2% 等重要指標，市場預期 Fed 下半年有極高的機率再度降息。

觀察全球其他市場，許家豪表示，新興市場近期也跟上這一波寬鬆降息潮，除單單 8 月已有三個新興市場國家降息外，下半年可能降息的國家比例也提高至 60%；在歐洲市場方面，包括德國、東歐在內等出口導向的國家近來經濟受到貿易戰波及偏弱，以內需為主的法國及義大利也逐漸受到拖累，歐洲近日公布的歐元區第 2 季 GDP 下降至 0.2%，市場預期歐洲央行（ECB）極可能於 9 月會議採取降息挽救經濟，顯示「低利率」恐難於短期結束。

在如此低利率、低成長但波動大的狀況下，許家豪提醒，在投資上應持續尋找更佳的收益機會，同時力求降低波動；觀察全球經濟體，美國雖身處貿易爭端核心，但在如勞動就業市場、消費物價指數等基本面向上表現仍有一定水準，而美元身為震盪時期的避險貨幣之一，也有機會持續走強，故此時以美國為主的成熟國家資產，仍將為較為耐震及強勢。

此外，債券波動往往較股票為小，許家豪建議，此時可維持較高的債券部位，在不同債券中，公債近來因值利率的下跌，從中獲得息收的機會已不高，而投資等級債反而因具備相對較佳的殖利率，成為此時可獲得收益，且相對穩健的選擇。

至於高收益債，則須留意信用風險，若可鎖定其中評等較佳（Ｂ、BB 級以上）的債券，且在評價較佳時伺機布局，可成為提高投資組合收益的優質收益來源，針對新興市場債，因亞洲主要國家近年來貨幣相對寬鬆，企業所發債券在成長面也具機會及潛力，可適量加入投資組合。

許家豪提醒，不同的債券因其特性各異，在為投資組合帶來成長機會時，也可能增加波動，投資人若在自行配置時覺得較為複雜、不易掌握及調整，不妨投資由一籃子債券組成的債券組合型基金，藉由專業的風險控管以及基金經理人操盤，並可以定期定額的方式參與，不論市場起伏皆可穩定累積資產，在四低時代取得「增加收益」以及「降低波動」的品質收益。

◆主動式基金專家 安聯投信安聯證券投資信託股份有限公司 安聯投信獨立經營管理 - 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 20%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。安聯四季回報債券組合基金(基金之配息來源可能為本金) 風險收益等級之分類為 RR3，適合欲參與資產具長期增長潛力及固定收益需求的穩健型投資人。

