

◆盤勢分析

1. 周四美股圍繞在財報與殖利率倒掛等多空氛圍，終場四大指數漲跌不一，漲跌幅介於 - 0.23%~0.39%。其中，指標股 FB 與台積電 ADR 上漲 1.6% 表現最佳，美光、谷歌小幅上揚，INTEL、APPLE、NVIDIA 小幅下跌；但 AMD、特斯拉、UA 等下跌超過 1.5%。

2. 因前夜美股四大指數重挫，亞洲的股市早盤普遍表現不佳。周四台股跳空低開後震盪，各板塊普遍拉回整理，僅有少數零星個股表現，終場收盤報 10,327.13 點，下跌 100.6 點，跌幅 0.96%。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收長黑 K 棒，再度跌破年線，呈現相對弱勢整理格局。

(2) 量能：市場觀望氣氛收升高，成交量再度萎縮至 1,220.70 億元。

(3) 技術指標：日 KD 指標在低檔糾結、MACD 柱狀體零軸下震盪。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 56.73 億元；外資 - 58.77 億元、投信 + 3.02 億元、自營 - 0.98 億元。

4.OTC 指數開低後橫盤震盪，終場下跌 1.02%。目前上檔壓力為下移至 138 點，下方支撐則為 132 點關卡。

5. 散熱模組：類股仍是盤面主流，個股呈現持續論動，3338 泰碩開低走高，盤中再創新高價；6230 超眾、3653 建策、3324 雙鴻尾盤拉高，3017 奇鋐拉回窄幅整理。

6.PCB：陸系分析師指出受惠 5G 趨勢，400G 高速交換器需求強勁，關鍵 PCB 相關廠商包括 2368 金像電、2313 華通與 5469 瀚宇博周四逆勢上漲，帶動 6153 嘉聯益開低走高。

7. 其他電子：2449 京元電 2Q19 獲利創近年同期新高，早盤放量走高；8081 致新 2Q19 獲利創新高，3Q19 展望佳，股價逆勢上漲；此外，ESD 大廠 6411 晶焱尾盤爆量拉升，再創波段的新高價。

8. 生技：3176 基亞 2Q19 轉虧為盈，收盤上漲 4.89%；此外，4162 智擎即將招開法說股價跌深反彈。

9. 操作建議：國際股市因對全球景氣疑慮加深，加上中美貿易訊息多空衝擊，台股本月已經三度跌破年線，技術面呈現弱勢格局，後續觀察年線能否快速站回，仍短線以個股表現為主。在選股方面，短線進出以散熱、PCB、面板等人氣焦點，長線佈局可能留意 9 月有新品發布的蘋概股。

10. 印度手機市場崛起 帶旺聯詠：印度智慧手機市場逐步崛起，市調機構普遍看好印度下半年手機出貨量將可望逆勢看增，目前包含 OPPO、Vivo 及小米等陸系品牌都開始全力搶攻印度市場，準備搶攻市占率。法人表示，3034 聯詠整合觸控暨驅動 IC（TDDI）已攻入前四大陸系品牌，隨著品牌端積極搶食印度市場，聯詠下半年 TDDI 出貨量將持續衝刺。

11.5G 手機齊發 帶旺零件業：隨著台灣 5G 競標日近，明年可望商轉，各手機廠已陸續與電信業者展開 5G 手機的測試，機種也逐漸完備。除三星、華為、小米外，下周 vivo 也將發表首款 5G 手機，帶旺手機零組件供應鏈 3008 大立光、2330 台積電、3324 雙鴻等業者營運。

12. 晶焱 Q2 獲利歷史次高 Q3 攀峰可期：靜電保護元件（ESD）廠 6411 晶焱公告第二季歸屬母公司淨利達 1.87 億元，創下單季歷史次高表現。進入第三季傳統旺季後，晶焱將受惠於筆電、智慧手機等備貨需求，第三季營運將可望再度升溫，有機會力拚改寫新高水準。

