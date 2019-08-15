〈房產〉兩岸三地商用不動產市場新動向 高力指台灣下半年成長趨緩

外資商仲高力國際今 (15) 日發布最新第 2 季亞洲房地產投資市場快報，主要審視 15 個亞洲主要商用房地產市場，除認為東京及新加坡市場表現穩健之外，在中港台兩岸三地市場，則認為台灣下半年的成長力道有限。

高力國際董事總經理劉學龍認為，台灣下半年投資市場氛圍將受到國際局勢動盪及 2020 年總統大選等內外因素夾擊影響，投資力道與上半年相比將較為趨緩。

高力國際投資部執行董事黃正忠指出，台灣受到此波美中貿易緊張局勢影響，台商重新布局生產基地，回移部分產能，帶動商用不動產投資及土地交易熱度高，上半年交易金額達 536 億元，其中以工業不動產及辦公大樓仍最受青睞；此外開發商持續搶進適合開發辦公室及住宅的土地，推升 2019 上半年土地成交量至 1431 億元，較 2018 年上半年增加 52%，但下半年將趨緩和。

高力國際報告指出，在北京，中國國務院批准了一項計畫，允許將商業地產轉換為住宅租賃單位來促進租賃公寓市場的發展；同時北京商務局頒布了「北京市商業服務設施空間佈局規劃」，該計畫限制中央區零售物業的發展；此外，已出現有投資者購入零售物業並且改建為辦公大樓的案例，因此預期北京整體零售存量會下滑，而顯然辦公大樓仍為投資者最喜愛的產品。

在上海在上半年也提出幾項新政策刺激投資，包含長江三角洲整合計畫，以及稅賦減免措施，以減輕企業成本負擔；高力國際認為，這些措施都是在因應並舒緩中美貿易所帶來的投資不確定性，並可望藉此維持投資信心與投資動能。

而香港今年前 4 個月的住宅價格表現則相對亮眼，4 個月住宅價格回升約 9%，為近 6 年同期最大漲幅。但是在中美關係緊張等負面因素影響，預期投資動能將趨緩，投資行為將更趨謹慎，擔心將對商辦市場造成壓力。

高力國際預期亞洲房地產市場在全球局勢動盪的影響下，整體投資活動將趨謹慎，尤其香港及中國一線城市所受到的衝擊將會更為顯著，而新加坡與日本成為新避險基地的機會將更為提高。