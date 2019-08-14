〈房產〉中信房屋估下半年房市交易量萎縮 全年成交量在28萬棟

根據內政部最新資料，今年上半全台建物買賣移轉數為 14.38 萬棟，年增約 5.6%，房市交易量緩步回溫，中信房屋新任總經理張世宗今 (14) 日指出，今年房市干擾因素多，市場交易將以保溫狀態為主，以目前市況推估，預計仍有 28 萬棟的交易量。

全台前五大房仲品牌中信房屋營運以加盟為主，張世宗指出，在房市交易的保溫狀態下，中信房屋加盟體系營運，以積極展店為現階段重要發展要點，以目前的全台 235 家加盟店營運下，預計將在今年底前發展到 250 家，並以台灣中、南部為重點拓展區域。

中信房屋新任總經理張世宗於 8 月 1 日正式升任，也是首位由中信房屋基層一路升任的總經理，他也指出，房仲在零散型的產業結構中能致勝的關鍵就在於量的規模與質的差異化。

中信房屋除了在質的層面不斷推陳出新和進化，更期盼由「質」來帶動「量」， 因此展店必然是中信房屋營運主軸，當量能提升，自然而然能帶動品牌服務亮度，讓質與量、量與質達到相輔相成的加乘效果。

事全台房仲品牌包括信義 (9940-TW)、永慶房屋都在衝刺全台連鎖店數，永慶全台並以將突破全台成交市占率 5 成以上為目標。

張世宗表示，面對業者間的關係，品牌之間應是既競爭又合作的關係，唯有業者共同將市場的餅做大，這樣整體產業才會有更好的發展空間。

對於全台房市展望，張世宗指出，買賣移轉棟數已連續 4 年（2015-2018 年）呈現下半年大於上半年的狀況。但今年下半年受到總統選戰的影響、買氣仍將由自住換屋族群持續撐盤。

倘若國外政經情勢如中美貿易戰、日韓貿易爭端、香港反送中事件、美聯準會因經濟疑慮降息等負面局勢持續加劇，將會使得下半年交易量體較上半年微幅減少，這也使得房產交易趨勢逐漸回溫的房市進入暫時保溫的狀態。全台不動產交易受國內外諸多因素影響仍大，今年建物買賣移轉量在因素干擾之下，下半年買賣移轉量估將低於上半年的 14.38 萬棟，全年預計將落在 28 萬棟水準。