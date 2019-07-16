〈房產〉跨出台北市的房貸族很幸福 房價5折還可多買10坪

根據聯徵中心第 1 季公布最新資料顯示，台北市新買房的房貸族，平均購買總價為 2253 萬元，不過建物面積僅約 39.6 坪，總價位居六都之冠，但購屋面積比中南部少約 10 坪，總價也比其他區域高出 1 倍以上。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，同樣是房貸族，台灣北部地區因為地狹人稠，土地資源珍貴價格高居不下，小坪數宅產品在市場上相當受到歡迎，因此平均下來出現購屋面積較小，但總價卻是一間抵中南部兩間。

聯徵中心資料顯示，台北市今年第 1 季貸款樣本超過 3000 戶，平均購買總價 2253 萬元的房子，約貸款 6 成 8，貸款利率 1.72%，但平均購買坪數 39.6 坪，在北市以外的地方購屋，購屋壓力馬上減壓，同樣購買 39 坪房屋，新北市平均購買總價約 1200 萬元，比北市減壓千萬元。

跨出大台北地區，購屋壓力更進一步減壓，台中市平均購買 1028 萬元的房子，平均總價超過 1000 萬元，不過建物面積約 50.2 坪，比起雙北市多出約 10 坪，台南市購屋總價逐年攀升，今年第 1 季平均購買 797 萬元，高雄市則是平均購買 850 萬元，比起台北市也多出將近 7 坪。

曾敬德表示，中南部由於平均房價水準約台北的 3 分之 1 ，不用壓低總價將產品規畫成小宅產品，3 房加車位一直是市場上的主流產品，因此比起北部可以買的更大更便宜，雖然外在環境不如北部方便，但就房屋本身可以有較佳的空間居住品質，倘若就業環境許可的條件下，的確有些民眾會考慮到大台北以外的都會區生活。