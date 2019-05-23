〈房產〉4月房貸金額創7年同期新高 央行指房市正溫和成長

繼台灣央行日前公布 3 月本國五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承作房貸創 8 年同期新高後，今 (23) 日公布 4 月五大銀行新承做房貸較上月續增 11.53 億元，也再創 7 年同期新高，央行官員不諱言，目前看來房市正處在「溫和成長」階段。

4 月五大銀行新承做房貸金額來到 476.35 億元，月增 11.53 億元，年增多達 135.37 億元，並創 2013 年以來同期高點，利率則續降 0.005 個百分點至 1.622%，為今年以來低點。

央行說明，4 月購屋貸款較上月續增，主要是各地區陸續有交屋潮，尤其「自住買盤蠻多」，再加上台銀築巢優利貸專案也增加部分購屋買盤，看到房市正溫和成長，不過，後續還要觀察整體市況。

而 4 月房貸利率較上月繼續下滑，則是因銀行承作利率相對低的青年安心成家專案增加，從上月占總房貸比重的 11.1% 增至 12.4%，金額約增加 59 億元；同時，台銀築巢優利貸專案利率相對一般購屋貸款低，也壓抑整體房貸利率。

據統計，4 月六都交易量年增率大多有 20% 以上的成長，平均成長 28.1%，合計移轉棟數達 1.91 萬棟，創 5 年來同期新高，其中，台北市年增 25.1%，新北市年增 22.2%，桃園市年增 27.3%，台中市年增 19.1%，台南市年增 31.6%，高雄市年增 48.2%。

信義房屋指出，4 月的移轉棟數反映上半年的購屋旺季已經開跑，且 4 月仲介業普遍仍維持 3 月的高檔水準，且 4 月的市場交易會繼續反應在 5 月的移轉登記數量上。