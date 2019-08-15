散熱有如去年的矽晶圓

【撰文／朱成志】

去年台股的環球晶 (6488) 帶動矽晶圓股大漲，更擴散到台勝科 (3532)、中美晶(5483)、合晶(6182) 全都大漲，今年一直盤底，但有如去年矽晶圓威力的類股：「散熱模組」，開始有同樣的威力了。

雙鴻是散熱模組的獲利王

5G 智慧型手機引爆手機散熱板 (VC) 需求，明年手機 VC 需求較今年倍數成長，且此成長趨勢可延續到 2022 年，隨著 5G 手機及相關散熱需求湧現，近日飆到突破 200 元創天價的雙鴻董事長林育申，用「百年一遇」來形容現在的機會。

半導體新製程有降低部分熱效應，但智慧型手機功能日益提升，瓦數愈來愈高，即使是單晶片或是加上石墨烯，解熱效果還是不夠好，目前手機客戶高階手機散熱多已採用 VC，包括：VC + 熱管、VC + 石墨片，甚至是 VC + 石墨烯，且 VC 也開始往中低階 5G 手機滲透，今年 Q4 開始，大陸手機品牌廠將陸續推出 5G 高階機種，加上明年 Q1 三星新機，預估明年 Q1 起手機 VC 需求將因 5G 手機全面引爆，進入一波長達兩年的高成長期。

雙鴻 (3324)VC 技術領先同業，且已完成產線自動化，三星及華為等各大手機品牌廠自今年下半年陸續推出 5G 手機，引爆手機 VC 需求，雙鴻自去年 Q4 開始投入手機 VC 生產，並進行產線自動化，成為三星及華為等大廠高階手機 VC 主要供應商，在龐大商機中取得領先地位。

雙鴻 Q2 由於產品組合較佳且生產效率提升，單季毛利率為 20.42％為歷年來最高，比 2018 年 Q2 毛利 10.59％大幅跳升，單季 EPS 2.75 元，季增 2 成，也創下單季歷史新高，Q1EPS 2.31 元，上半年 5.07 元。

進入 Q3 傳統旺季，三星新機拉貨啟動，7 月營收回升到 9.03 億，月增 36％，Q3 營收挑戰單季歷史新高，Q3 毛利率會比 Q2 好。雙鴻自去年開始進入伺服器產業，目前市占率持續提升中，在臉書等大廠持續投資硬體擴建，資料庫中心需求強勁，預估明年伺服器還是會比今年成長 10％∼20％，整體下半年毛利率也會比上半年好，全年 EPS 估 11.5 元，投信今年到 8/14 大買 8475 張， 8 月就大買 2477 張，標準內資認養強勢股。

超眾 P/E 高，泰碩 & 奇鋐補漲

超眾 (6230) 這波漲最兇，創下歷史天價 290 元，但是這個價位偏高，不宜進。原本外資持股約 10％但大股東「日本電產」持續增加持股，6/19 外資變成 54.8％，8/5 最高達 60.6％，8/12 再創天價 290 元，但 8/14 正好有川普延遲加稅利多，反而有心人利用機會大出貨，開高殺低到 241 元，有如去年矽晶圓太熱的時候，業內當沖短打也全來了，超眾近日當沖都有 6 成以上，這和去年環球晶一樣。

Q2 營收創歷史新高，目前公司擴廠以手機熱板為主，年底前昆山廠增加產能，Q3 動能最強的產品線依序為手機、網通與伺服器，PC 占比下滑，7 月營收 6.79 億，月減 16.1％、年減 3.1％，因此股價拉回到 254 元，這檔 Q1 EPS 1.63 元，Q2 尚未公佈，全年估 9 元，本益比因為日本大股東增加持股，所以 P/E 比雙鴻高，8/12 創天價 290 元當天，外資首度賣超 1019 張，籌碼要小心。

泰碩 (3338) 除了是中興 5G 基地台的供應鏈外，今年首度打入三星旗艦智慧機供應鏈，成為繼雙鴻、超眾後，第三家三星智慧手機散熱模組供應商，Q2EPS 1.31 元大幅優於去年同期，比 Q1 的 0.61 元成長一倍，7 月營收 4.1 億，月增 14.7％、年增 39.5％，創下歷史新高，主因則來自 Note 10 積極拉貨所致，加上 5G 基地台所需的散熱模組穩健成長，帶動營運表現亮眼，外資 7 月大買 2458 張，8 月到 8/14 又大買 6312 張，使泰碩 8 月創新高價，拼過 80 大關到 83.3 元，後勢仍有補漲空間。

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來源：《萬寶週刊》 1346 期

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