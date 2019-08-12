丹麥「風機之父」車庫創業傳奇：如果沒有他，現在全球風力發電機可能都缺一支葉片

文 / 王之杰

第一座商用風機、第一個一體成形葉片、第一座離岸風場，三個第一，成就斯蒂達爾的歷史地位。

如果沒有他，現在全球上萬座風力發電機可能都缺了一支葉片；如果沒有他，風電可能還得坐困陸地，難以遠征大海；如果沒有他，丹麥、德國的綠能盛世，可能都得倒退好幾年。

他是丹麥傳奇、全球風機之父斯蒂達爾（Henrik Stiesdal）。

40 年前，他發明了全球第一座三葉式的商用風機，不僅開啟了世界風機龍頭維斯塔斯（Vestas）的霸業、點燃了丹麥這個快樂能源國的第一火種，更讓「丹麥概念」的風電模式，超美趕日，成為全球典範。

他，奠定歐洲再生能源領先地位

北國盛夏開始之時，《今周刊》踏入了位於丹麥小鎮吉文（Given）邊界的辦公室。上午 9 點不到，這位全球風機傳奇人物，匆忙地送走前一組客人，身手矯健、聲如洪鐘，「我昨天才從倫敦趕回來⋯⋯，退休之後才創業的人生，像顆乒乓球一樣，很忙！」現年 62 歲的他，雖然在 5 年前已經正式退休，但滿滿的行程，一點都不像退休人士。全球科學人最高的榮譽之一「歐洲發明人獎」（EPO），去年特別頒給他特別貢獻獎：「斯蒂達爾的發明對風電貢獻難以取代⋯⋯，奠定歐洲再生能源的領先地位！」

故事要從 18 歲的覺醒時刻說起

他帶來的革命，得從一次高中的校外教學旅行開始說起。

「我記得，那年我 18 歲，到英國旅行，看到火力發電廠冷卻塔冒出的濃煙，久久不散⋯⋯，再騎車往前，遠方其實是一片晴空，這樣的感覺，真的很差。」他回憶這段覺醒時刻，畫面似乎仍清晰可見。

斯蒂達爾回到故鄉 Jutland，1976 年，因為全球石油危機，油價飆漲，家裡農場缺電，不少鄰居開始研究自主發電。有一天，他看到隔壁有一個年輕的身影，正在架設風力發電機，走近一看，「竟然是個女生⋯⋯，女生都可以，我當然也行。」

他和父親邊做邊學，還真的做了一個手持式的兩支葉片風機，「一開始像玩具一樣，不會轉，但有一次被我們弄對了，手上傳來的力量，真的很驚人。」他開始認真研究，不久後，手上的玩具變成了一座直徑十公尺、架在塔上的迷你風機，產生的電量已經可以應付家中農場的部分用電。

雖然一輩子沒涉獵過力學，但第一座風機的成功，讓這個高中生信心倍增。當時主流風機因模仿戰鬥機螺旋槳，多採雙葉片式，在角度轉換時動力不平衡，容易產生震動，對軸承壓力大，能量也因此消耗。他思考：如果在風機上，多加一個葉片，效果會不會比較好？

但一個等待兵單的高中生，哪有資源做這些？在一個偶然的情況下，附近一家賣農機設備的五金行，對他的想法也有興趣，兩者一拍即合，願意參與這個革命實驗。

來源：《今周刊》 1181 期

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