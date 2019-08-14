【倫元投顧】趁震盪拉回時動作

◆盤勢分析

川普普多變個性再度顯現，原本將於 9 月 1 日針對中國 3250 億美元商品課 10% 關稅，現在要將其中一半有關消費性電子產品延後至 12 月 15 日再行課稅，美股應聲大漲、激勵台股衝高，加權指數一度衝過 10500 點關卡，最高來到 10518 點觸及 10 日均線反壓後開始下滑，雖然指數未能站穩 10500 點殊為可惜，但至少貿易戰的衝擊暫時淡化，有助於台股信心恢復。

從盤面來看，蘋果供應鏈表現較佳，主要是 Apple 股價大漲 4.2%，因為此波關稅衝擊最大的就是 Apple，既然關稅向後延，則蘋果新手機推出所受影響就會減輕，加上聖誕節前的消費旺季都會避過，因此蘋果派會有短多行情可期。

其實蘋果供應鏈只是短期干擾消失，中長期來看仍將受到貿易戰影響，且蘋果手機銷售下滑已是不爭的事實，因此只能短線應對。

今日台股帶量衝高，有量表示市場大咖回來了，然衝高後拉回表示上檔解套賣壓較重，結構上，台股會在 10500 點之下進行 2~3 天換手，待籌碼沉澱並克服 10 日線壓力後，就會向上挑戰季線 10648 點。

楊天迪 分析師

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