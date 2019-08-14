【豐銀投顧】下週才是最安全的佈局點！

◆盤勢分析

川普昨天突然又要將原定於 9/1 開始對中國課徵的關稅又延至 12/15 日，並且近日內有可能再重啟中美貿易談判。其實川普忽硬忽軟的個性大家早就知道了，只是在意想不到的時間內發生罷了。但事實上我們先前也不斷的強調，就算有中美貿易大戰，全球股市長線仍然是多頭行情這是無庸置疑的。以這一波而言，vix 指數最高點出現在 8/6，之後就慢慢退下了。雖然這幾天反彈，但總是有那麼點修正的還不夠的感覺，用地震來形容，當天是「主震」，而後面這幾天應該還可能會有後續的「餘震」。

從技術分析的角度來看，大盤的 5 日均線跟 20 日均線在昨天負乖離竟然來到 298 點接近 300 點了！在這情況下已經是嚴重的負乖離，但 vix 指數昨天已經連續三天下降，因此筆者才在下午時通知我們小老鼠 168-937 家族成員可以看多、做多。果然台指夜盤晚上便大漲！真是偷人又驚又喜！事實上近期許多避險性資產都以近乎 90 度的角度向上攻擊，這種漲法很容易在短線見到高點，再加上筆者研發的「神奇動能」指標顯示，動能在今天又重新站回水位線之上。未來只要不要再跌回，應該就可以確認短線的低點已經浮現，屆時就又可以開始進場做多了。

因此筆者認為在此反而不要太過悲觀，下週在台指期八月份結算前後，應該會出現波段的低點，究竟全球股市會不會有大泡沫？這是不需要去研究的。因為根本無法事先預防！就像許多人一路看空台股，認為台股上不了萬點，但事實上呢？這二天我們並沒有佈局新的股票並不是看空這個盤勢，而是下週還有更安全的進場點，請大家注意，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師

