【華冠投顧】鴻海，時序進入傳統旺季，有更低的價位，絕不錯過；繼續買！

本月初川普表示，於 09/01 起對於剩下的價值三千億美元的中國輸往美國商品，加徵 10% 關稅。而這個加徵的時間點，昨日宣佈將順延。

週二，美國貿易代表署宣佈，部分商品加徵關稅的日期將延後到 12/15。而川普表示，中、美之間的協商進展的相當有成效，另外，也考量到即將到來的耶誕假期採購季，為了不影響到消費者因此才順延。這些產品包括玩具、服裝與消費電子產品等等，而其他的商品仍會在 09/01 起加徵 10% 關稅的。此緩解貿易戰緊張氛圍之舉，使得週二的美股再度振奮，道瓊工業指數上揚了 372 點，漲幅 1.44%。

週二，中方代表劉鶴與美國貿易代表萊特西澤、財政部長努欽通過電話，預計雙方在九月初將再次的會面，持續貿易磋商。另外昨日數據，美國 7 月未季調 CPI 年率，值為 1.8%，高於預期值 1.7%，而核心 CPI 也來到 2.2%，高於預期值 2.1%。似乎目前通膨狀況沒有想像中來的這麼的弱，但是否會改變下一回的降息決策呢？且續觀察。

台股加權指數在進入我們預期的下方支撐區之後，今日再度的上揚。後市續觀察 10290-10180 支撐區之力道強弱。

我們持續鎖定的標的『2327 國巨』，若依目前庫存問題已漸趨和緩，市場需求具回溫之跡象來看的話，預計在 08/26 除息之前，有續往上彈升之機。另外『2317 鴻海』，來到長期大支撐區之後，目前仍位居低檔整理，後市持續上攻機率高。

2327 國巨：

七月合併營收新台幣 33.8 億元，月增率 10.18%。該公司表示，客戶庫存歷經三個季度的去化，加上主動調節存貨，庫存問題預估已逐步的和緩，終端需求回溫狀況也漸露曙光。

2317 鴻海：

昨日公布半年報，雖三率三降，但第二季 EPS1.23 元，高於去年同期的 1.01 元，上半年 EPS2.66 元，也高於去年同期的 2.4 元。上半年的毛利率、營益率、淨利率僅剩 5.42％、1.43％、1.67％，去年同期為 5.9％、1.92％及 1.97％。多、空摻半，再怎麼差至少該反應的利空已充分的反應在股價上，時序進入下半年傳統旺季，預期下方空間已不多。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師