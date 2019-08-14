【日盛投顧】指數區間震盪，個股輪動加劇

◆盤勢分析

1. 美國對新一輪 3000 億美元的關稅部分產品延後課稅，全球股市受到激勵上漲，台股今日呈現跳空開高走低震盪，成交量放大至 1,400 億之上，盤面以 PCB、記憶體、運動風相關個股表現強勢，終場指數上漲 65.07 點，漲幅 0.63%，收在 10,427.73 點，成交金額為 1,445.07 億元。三大法人合計賣超 14.03 億元：外資賣超 29.37 億元、投信買超 12.05 億元、自營商買超 3.29 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：成交量放大至 1,400 億之上，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。

（2）、均線：下檔支撐為 10,200 點附近，上檔壓力約為 10,600 點附近。

（3）、技術指標：KD 向上開口擴大，有利再向上反彈。

（4）、觀盤指標股：2330 台積電守穩季線並轉強。

3. 櫃買指數上漲 0.22%，收在 136.66 點。短線支撐為 132 點附近，壓力為 140 點附近。

4. 台股選股方向可留意 IC 設計、蘋概、資產營建、內需、運動休閒。

IC 設計、蘋概、資產營建、內需、運動



1.PCB：受惠美國對於手機及筆電等部分產品延後課稅，APPLE 相關供應鏈為最直接的利多，軟板廠 4958 臻鼎 - KY 拉上漲停鎖死到收盤，帶動相關族群 6153 嘉聯益、6269 台郡上漲。除此之外，其他相關 PCB 廠 6278 台表科也強勢漲停，2383 台光電、6552 易華電、3037 欣興皆也呈現大漲。

2. 記憶體：日韓貿易戰越打越熱，對於有利於台廠記憶體廠接獲轉單效應，相關廠商 2337 旺宏、2408 南亞科、2344 華邦電股價經過拉回整理後今日再度轉強大漲，另外記憶體模組廠 3260 威剛也呈現強勢上揚。

3. 運動：受惠暑假及 2020 東奧需求題材，盤面資金仍持續在運動風相關族群相關個股輪動，健身器材 1515 力山及 1736 喬山今再創新高，另外電動自行車 9921 巨大公布財報亮眼呈現大漲。除此之外，高爾夫球龍頭股 8924 大田股價經過整理後，今日再度轉強攻上漲停。

4. 工具機：受惠貿易戰緩和，工具機族群 1590 亞德克 - KY、2049 上銀出現跌深反彈。