【華冠投顧】一通電話現轉折 台股放量收天線?

2019.08.14 盤後分析

#大盤短評： 翻多機會觀察 08/14 高點 10518。

#盤勢分析

昨晚一通電話，美股直接大漲，中美貿易戰來說，網路上討論都說川普跪了，川普說願意延後課稅，主要是為了美國消費者能在聖誕節假期開心的購物，因為他也知道對中國課稅，關稅最終會將反映成本轉嫁到消費者身上，對他自己的選情也是不利，這一步其實也等於他承認他的貿易戰會傷敵一千，自損八百。

儘管中美貿易戰暫時有緩解跡象，但是這一次跟過去不同的是，公債利率倒掛更嚴重，避險情緒升高也是事實，另外還有日韓貿易戰影想終端科技商品出貨，香港問題以及各國的經濟數據持續沒有好轉現象仍然是我們需要注意的，當然就短線對市場最有利的狀況還是各國持續的降息推升資金進入市場，因此對 Q4 的行情還是有機會，只是近期的底部結構需要完成。

回到台股，早盤一度大漲 150 點，但受制於十日線反壓，同時因為短線急漲，造成短線獲利賣壓出籠，除了部分強勢股堅挺住漲幅，很多個股都出現開高走低的現象就是最好的證據，盤後數據外資仍然賣超 29 億元，因此就中美貿易暫緩解的利多，台股今天反而出現放量出貨盤，因此近期的盤勢利多利空，都切記操作以不追價為原則，並持續耐心等待打底結構完成。

#個股方面

昨天提到部份 5G 相關主流類股雖然稍有轉弱跡象，但強勢結構位被破壞，仍能持續追蹤，4906 正文、5388 中磊今天都有 4% 以上表現，指標股 2345 智邦比較可惜，開高走低但仍收漲 1%，3596 智易則是持續進入整理，散熱族群則進入高檔震檔波動不小，6230 超眾雖然開高但放量收跌 7%，3324 雙紅也是強勢創新高後收跌 2%，短線資金明顯聚焦 5G 相關概念股，但也因此短線波動容易劇烈，請投資人留意追價風險。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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