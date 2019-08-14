汽車利多退燒 陸7月零售大降 不如預期

中國統計局今 (14) 日公布 7 月份，中國消費品零售總額達人民幣 3.3 兆元，名目年增率 7.6%，預期 8.4%，前期為 9.8%。若扣除汽車，消費品零售額達人民幣 3 兆元，年增 8.8%。

圖: 中國統計局

1～7 月，中國消費品零售總額人民幣 22.8 兆元，年增 8.3%。若扣除汽車，消費品零售額達人民幣 20.6 兆元，年增 9.2%。

依經營單位所在地分，7 月，城鎮消費品零售額人民幣 2.84 兆元，年增 7.4%；鄉村消費品零售額人民幣 4719 億元，年增 8.6%。

1～7 月，城鎮消費品零售額人民幣 19.5 兆元，年增 8.2%；鄉村消費品零售額人民幣 3.3 兆元，年增 9%。

1～7 月，中國網路零售額人民幣 5.6 兆元，年增 16.8%，漲幅比 1～6 月下滑 1 個百分點。其中，實物商品網路零售額人民幣 4.4 兆元，年增 20.9%，佔整體消費品零售總額比重達 19.4%，比去年同期提升 2.1 個百分點。

業內指出，6 月份零售總額年增逼近雙位數，創下今年以來單月新高，主要是受到「國五標準」車型去庫存帶動汽車銷售超出預期。

進入 7 月後，汽車「國六標準」上路，使得汽車銷售成長動能相對減弱不少，這也導致 7 月份零售銷售下滑幅度較高的主因。

業內人士表示，中國就業情況相對平穩，所以消費再大幅下滑的風險有限。隨著減稅降費持續深化，變相提升民眾收入，這也利於刺激消費。不過，美中貿易所帶來的不確定性，對於消費會產生一定的影響性。

中國申萬宏源指出，4 月 1 日增值稅結構性減稅落地，降價效應不斷向高階消費品，如家電、大中型消費電子產品等擴散，預計家電、化妝品、通訊設備等高階消費品的消費成長速度能保持偏高幅度，支持整體消費市場發展。