中國前7個月固定資產投資年增5.7% 略遜於預期

中國國家統計局週三 (14 日) 公布，今年首 7 個月固定資產投資年增 5.7%，略差於預期的 5.8%，民間固定資產投資年增則為 5.4%，增速較前 6 個月回落 0.3%。
統計局指出，首 7 個月全國固定資產投資為人民幣 34.89 兆元，年增 5.7%，增速較首 6 個月回落 0.1 個百分點。
此外，全國房地產開發投資人民幣 7.28 兆元，增長 10.6%，增速比首 6 個月回落 0.3 個百分點；基礎設施投資增長 3.8%、房屋新開工面積增長 9.5%，較首 6 個月減慢。
商品房銷售額年增 6.2%，較首 6 個月加快 0.6 個百分點。銷售面積則年減 1.3%，跌幅稍為收窄。
分產業看，第一產業投資 9784 億元，年減 1.2%，降幅比 1-6 月份擴大 0.6 個百分點；第二產業投資 117749 億元，增長 3.4%，增速提高 0.5 個百分點；第三產業投資 221359 億元，增長 7.0%，增速回落 0.4 個百分點。
分地區看，東部地區投資增長 4.5%，增速比 1-6 月份提高 0.1 個百分點；中部地區投資增長 9.4%，增速與 1-6 月份持平；西部地區投資增長 5.6%，增速回落 0.5 個百分點；東北地區投資下降 3.7%，降幅擴大 0.1 個百分點。