中國7月工業增加值不如預期 年增4.8%

今 (14) 中國公布 7 月份規模以上工業增加值年增 4.8%，預期為 5.9%，前期為 6.3%。1～7 月，中國規模以上工業增加值年增 5.8%，漲幅比 1～6 月下滑 0.2 個百分點。

以三大類別來看，採礦業增加值年增 6.6%，製造業年增 4.5%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業年增 6.9%。

(圖片: AFP)

以產業別來看，7 月 41 類產業中有 36 個增加值保持年增，其中以黑色金屬冶煉和壓延加工業增長 10%、有色金屬冶煉和壓延加工業增長 10.3%，及鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長 15.7% 等三類表現最為突出。

至於計算機、通信和其他電子設備製造業則增長 6.1%。

中國新時代證券觀認為，6 月份工業生產年增率大幅回升有很高的因素在於去年低基期影響，而 7 月份的基期因素影響較低，加上製造業生產過於疲弱，發電耗煤量，及高爐開工率年成長均呈現下滑，導致 7 月份數據明顯較 6 月份差。

交通銀行表示，根據近年來經驗，工業增加值在季底突然回溫的現象不容易帶到下一季的季初，因此 7 月份工業增加值只是回到正常平穩區間內。

業內人士指出整體來看，7 月份數據仍偏弱，7 月底時中國中央政治局會議罕見地提出「穩定製造業投資」。因此在政策指導之下，8 月份工業增加值有機會回溫。

