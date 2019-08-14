葛林斯潘：沒有任何辦法阻止美國公債陷入負殖利率處境了

美媒週二報導，前 Fed 主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 表示，沒有任何辦法能阻止美國陷入全球公債負收益的趨勢。

1987 至 2006 擔任美國 Fed 主席的葛林斯潘受訪時表示，「債券市場正進行國際套利，這會拉低長期公債殖利率，美國公債殖利率正往 0 以下前進，中間無任何屏障，別說低於某種程度，現在就連 0 也不具任何意義了。」

全球央行推行前所未有的貨幣寬鬆，如今以負利率交易的全球債券創下 15 兆美元記錄。因應不確定性的存在，投資者尋覓避險天堂以保障資金，甚至要付出一點代價也可以。

葛林斯潘表示，「長期公債殖利率那麼低，但為什麼大眾還持續買進，這可能是因為一些力量改變了大眾的時間偏好，但因為數百年歷史顯示，時間偏好中的長期穩定性，所以這些改變不會永遠存在。」

美國 10 年期公債殖利率一年來走勢

中美貿易戰對 10 年期公債構成壓力，其利率與 2 年期公債利率走勢幾乎相反，以歷史來說，這是經濟衰退的指標。美國海內外經濟數據更疲弱，也迫使鮑爾 7 月時自金融危機以來首次降息。

葛林斯潘的論點與全球最大的固定收益管理公司 Pimco 分析師相呼應 Pimco 上週表示，「美國公債可能是許多投資者心中除了黃金以外，最安全的天堂，但現在美國公債也無法避免陷入負收益率的現象了，如果貿易緊張趨勢持續激化，債市可能會較投資者所預期更快速邁向那個方向。」

摩根大通一份 2016 年的分析報告指出，Fed 可能某日就會被推入負收益率的境地。

「如果經濟衰退風險實現了，對大量額外政策支撐的需求將把 Fed 推向負收益率。」摩根大通當時報告提到。