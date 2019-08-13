台股重挫逾百點摜破年線 投信：基本面搭配資金回流可望帶動資金行情

美中貿易戰、香港政局動盪，美股與亞股接連倒地，台股今 (13) 日大跌 109 點摜破年線，投信表示，美中貿易戰攪局，但台股最終仍要回歸基本面，預期在資金回流挹注下，可望創造另一波資金行情與投資機會。

美股重挫、台股今天隨亞股倒地，大盤指數一舉摜破年線，野村投信國內股票投資部主管姚郁如說，美中貿易戰已成常態，預期對台股盤勢影響將逐漸淡化。

從總經面來看，姚郁如指出，國內投資金額隨著半導體投資增加與海外資金回流而攀升，目前申請回台投資專案的金額已突破新台幣 5000 億，預料將有助支撐台灣 GDP 成長。

姚郁如分析，隨著申請專案數量以及資金回流金額增加，估計應能夠消除中美貿易對台灣的負面影響。此外，今年上半年的高庫存陸續消化，以及科技產品進入旺季後，企業獲利重新獲得成長動能，需求增加亦有助於營收增長。

但姚郁如也提醒，此次美國對中國出口 3000 億美元商品加徵 10% 關稅，出乎市場預料，加上目前雙方還沒有和談跡象，因此須留意萬一美中貿易談判停滯，關稅提高至 25%，恐引發經濟成長動能下修風險，未來經濟情勢恐因此惡化。

展望後市，姚郁如認為，台股近期雖可能因獲利了結賣壓而波動，但長線仍可鎖定擁有成長前景，包括 5G、高速計算、以及有新產品、新規格的電子產品等相關類股；至於非科技產業，則相對看好紡織類股、電動自行車。

