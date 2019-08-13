還清銀行借款現金滿手 中美晶明年配息可望優今年

太陽能廠中美晶 (5483-TW) 今 (13) 日召開法說，太陽能製造業務向銀行的借款昨 (12) 日已全數還清，目前太陽能本業從矽晶圓到電廠，均處獲利狀態，估下半年營運應與上半年相近，但仍得視市場需求狀況。股利方面，明年配息至少會達到今年水準，甚至可望比今年更高。

中美晶總經理徐秀蘭說，對公司發展來說，8 月 12 日是重要的日子，當天已正式將多年來向銀行融資的太陽能製造業務借款，全數還清，目前對銀行已零負債，且去年第 4 季提列設備減損，今年第 2 季估列一次性長約負債準備案，已擺脫長久以來的營運包袱。

目前中美晶太陽能本業包括矽晶圓、電池、模組到電廠等，都處於獲利狀態，在太陽能本業中，電池營收占比達 5 成，以獲利能力來看，矽晶圓業務、電池業務毛利率表現較佳。展望下半年，徐秀蘭表示，下半年營運應與上半年相近，但仍得視市場需求狀況，太陽能電廠業務近 2 年內，仍將著眼於國內市場。

中美晶今年配息 3 元，對於明年的股利政策，徐秀蘭指出，目前資本公積共約 213 億元，明年配息可由盈餘配、也可以資本公積，現金滿手，明年配息至少會達今年水準，甚至比今年更高。

資本支出部分，徐秀蘭表示，若有投資需求，將用於擴充 N 型高效電池產線等高效率產品，也不排除任何併購或投資機會，但太陽能業務相關公司並非併購優先考量。

轉投資方面，矽乙烷與矽丙烷供應商台特化目前已有 4 家台灣、中國客戶進行小量試產，也有包括德國、美國、日本等近 10 家廠商正在認證階段，目前年產能 40 噸，明年有很大的機會可達到損平。

藍寶石基板廠兆遠 (4944-TW) 目前仍處小幅虧損狀態，近來轉型切入砷化鎵領域，明年第 1 季將送樣，下半年 5G 業務可望貢獻營收，目前目標為持續縮小虧損與維持市佔率。