【華冠投顧】國際利空滿天飛~亞股綠油油!台股下挫百點!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4994 傳奇、4401 東隆興、3293 鈊象、6168 宏齊、3545 敦泰

台股盤勢分析:

留意低點

在國際利空消息滿天飛的情況下，亞股一片綠油油，台北股市也未能幸免，早盤下跌 - 35 點開出，指數一路走低下跌 - 110 點，整場並未有起色，一路在盤下游走，終場下跌 - 109 點作收，收在 10362 點，成交量 1177 億。

今天在外資持續賣超下，三大法人合計賣超 77.94 億，加權指數一如昨日預期的一樣... 讓大家看到了『下殺力道』! 對於台股目前就是『築底』結構，基本上沒有太多分析的空間，但要留意低點的情況；目前看來… 短線上並未看到止穩訊號，『下殺力道』可能還會上演，但會員朋友不用擔心，操作上武傑會持續觀察盤面狀況，幫大家找尋最佳進場時機點，再通知大家，會員跟緊訊息佈局即可。



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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3338 泰碩、4551 智伸科、2461 光群雷、1515 力山、4968 立積、5215 科嘉 KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

5474 聰泰、4960 誠美材、4994 傳奇、8150 南茂、6278 台表科、3682 亞太電… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。