【運達投顧】從日圓看國際政經

美股昨天開低走低四大指數跌幅都約在 1% 多，主要是擔憂美中貿易戰以及香港示威抗議有惡化的現象，台股在此也難免會受影響，但是否會破壞我們上週預測指數在 8 月下旬有上漲的機會？重點分析如下：

1. 美股昨天的下跌四大指數都還守在年線之上，不過跌破週四紅 K 線因此反彈遭到破壞目前美股先以區間盤局看待，不管是貿易戰或是香港反送中的抗爭這都跟亞股有關因此亞股的走勢相對重要，昨天亞洲股市幾乎都出現反彈唯獨港股尾盤下跌了 114 點，今天亞股全都開低港股跌幅最大超過 1%，但陸股昨天上漲了 1.4% 又站回年線今天下跌守穩昨天 K 線一半可見陸股還有反彈機會，若陸股跌破昨低 2776 點那麼台股也會受到壓抑屆時台股整理時間會有延長的現象，所以陸股昨低 2776 點是亞股反彈的關鍵點。

2. 國際情勢與股市是否會有賣壓加重的現象，這一點我們之前提示全球資金避險的標的日圓是關鍵，昨天日圓升值來到 105 沒破今天開盤日圓出現反彈，目前就日圓來看 105 是全球市場的心理關卡，若是守穩對全球股市的動盪就不會太過激烈，若 105 失守日圓則有回測去年高點 104.6 的壓力屆時全球股市應該會有大震盪，因為 104.6 是否可以守穩關係著日圓會不會回測 100 元的關卡，所以全球股市是在此跌多先走整理還是整理後還會有壓力日圓的走勢是很重要的觀察指標。

3. 台股在技術面上現階段都還維持在年線附近走區間，維持區間的目的在調整技術面月線的成本，再 10 個交易日月線成本將會開始往低檔扣抵，所以一週前我們提示台股真正有明顯反彈的時刻會落在 8 月下旬附近，目前國際政經仍不穩定所以讓台股花點時間維持盤局並不是壞事，但在這段區間時期籌碼面的調整是觀盤的重心，到昨天外資期貨倉位小減 432 口來到 33931 口，若是後半週期貨多單沒有明顯增加那麼下周的期貨結算台股還會偏區間走盤局，這裡必須要等到外資期貨倉位來到 4 萬口才有多方啟動的訊號，這也關係著技術面可否挑戰月線完成底部，若外資期貨多單一直都沒有增加那麼進場買股的時間點就要延後，後半週可留意籌碼面的變化。

4. 後半週因接近期貨結算通常在這個時刻都是權值股發動的時間點，近日公布七月營收上市櫃公司 7 月營收再度締造歷史紀錄，總營收為 2.96 兆元，月增 7.3%，年增 0.08%，創歷年同期新高以及今年次高；台積電 7 月營收比去年同期成長 14%8、9 月營收可望進一步拉升破單月新台幣 1,000 億元，第 4 季更將展現強勁成長動能，可望再寫下單季歷史新高，因此台積電只要守穩週五低點 248 會有利下周撐盤並帶動其它權值股如鴻海大立光，致於其它低檔比大盤強勢者可留意觸控族群如 TPK、GIS。

※運達投顧蕭春源分析師

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