【日盛投顧】指數提防回測前低，個股輪動表現

日盛投顧 2019年8月13號15點44分

◆盤勢分析

1. 中美雙方因香港反送中事件再度隔空放話，美債殖利率再度面臨倒掛風險，美股大跌台股跟隨美股連動反應，今日呈現跳空開低走低弱勢震盪，成交量萎縮在 1,200 億之下，盤面以 PCB、散熱、運動風相關個股維持強勢，終場指數下跌 109.7 點，跌幅 1.05%，收在 10,362.66 點，成交金額為 1,181.98 億元。三大法人合計賣超 77.94 億元：外資賣超 73.58 億元、投信買超 2.36 億元、自營商賣超 6.73 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：成交量縮小在 1,200 億之下，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。

（2）、均線：下檔支撐為 10,000 點附近，上檔壓力約為 10,500 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口閉合，提防短線再度回測前波低點的風險。

（4）、觀盤指標股：2330 台積電守穩年線並轉強。

3. 櫃買指數下跌 0.91%，收在 136.36 點。短線支撐為 132 點附近，壓力為 140 點附近。

4. 台股選股方向可留意 IC 設計、5G、資產營建、內需、運動休閒。

IC 設計、5G、資產營建、內需、運動休閒

1.PCB：受惠 5G 應用的 2383 台光電繼昨日創今年新高拉回後，今日仍不畏大盤回檔持續強勢，另外受惠於 APPLE 新機拉貨的軟板廠 6153 嘉聯益、4958 臻鼎 - KY 也逆勢走強，此外專注在車用 PCB 廠 3044 健鼎今也逆勢走揚。

2. 運動：受惠暑假及 2020 東奧需求題材，盤面資金仍持續在運動風相關族群相關個股輪動，健身器材 1515 力山今再創新高帶動 1736 喬山走強。電動自行車 9914 美利達公布財報亮眼，盤中一度大漲股價逼近 200 元。除此之外，高爾夫球龍頭股 8924 大田、6670 復盛應用今仍不畏盤勢回檔逆勢走強。

3. 散熱：受惠 5G 基地台應用需求，中興通訊供應鏈的 3338 泰碩再度強勢噴出創新高，帶動華為供應鏈廠商 3017 奇鋐逆勢走強，另外可望受惠 5G 手機散熱需求的 3324 雙鴻今日再度走強維持高檔強勢震盪。

4. 生技：整體族群從 7 月底生技展後開始拉回，今日 3176 基亞、1795 美時、4107 邦特呈現反彈走強。