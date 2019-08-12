〈香港反送中惡化〉恐引爆資金撤離 銀行雙管齊下搶高端客戶

在美中貿易戰與香港反送中運動催化下，引發資金撤離大中華市場，部分台商更將產線移回台灣，緊抓企業回流潮，銀行陸續推出專案融資，搭配量身訂做的財管方案，結合信託、稅務規劃與資產傳承等方式，搶攻高端客戶家族商機。

香港反送中越演越烈，若撼動香港金融中心地位，恐將引爆企業出走潮，衝擊香港資金調度模式與功能，緊抓這波資金潮，銀行開始強化業務部隊，整裝待命擴展業務版圖。

銀行主管表示，自美中貿易戰開打以來，企業陸續回流台灣，隨著海外資金匯回專法即將上路實施，加上香港政局動盪催化，加速資金回台進度，對面臨市場飽和、業務量縮減的國銀來說無疑是一劑強心針。

以企金業務來說，以企金見長的公股銀行為鞏固既有客層，去年第 4 季起陸續針對台商回流祭出專案融資，資金規模從百億元起跳，有銀行更一口氣匡列千億元額度，並藉由展開全台巡迴講座，向客戶宣傳自家金融商品優勢。

兆豐銀除了去年的 300 億元台商專案融資，近期加碼鎖定政府「投資台灣三大方案」，推出 1000 億專案融資，範圍涵蓋廠房興建、設備購置等資金融資需求。

消金部分，看好這批高含金量台商的財務需求，銀行去年開始整裝備戰，針對企金推出融資專案，同時強化消金業務戰力，尤以公股行庫相對積極，包括斥資挖角理專好手、打造財富管理旗艦店，利用分行家數優勢分進合擊，爭搶高端客戶理財商機。

銀行主管表示，台商回流除了帶動生產營運融資需求外，通常也有理財規劃，而這波回流台商通常都有稅務規劃與財富傳承的需求，為爭取客戶青睞，銀行透過企金消金雙管齊下，打造一站式服務，要牢牢抓住這群高含金量客戶。