智冠Q2純益年增1.58倍 上半年每股賺2.45元

智冠科技 (5478-TW) 今 (12) 日公告第 2 季財報，稅後純益 1.3 億元，季減 23.08%，年增 1.58 倍，每股純益 1.06 元。上半年稅後純益 2.99 億元，年增 64.66%，每股純益 2.45 元。

智冠第 2 季合併營收 13.62 億元，季減 9.08％，年增 20.21%，毛利率 54.32%，季減 0.53 個百分點，年減 6.76 個百分點，營益率 11.98%，季減 2.23 個百分點，年增 7.36 個百分點；稅後純益 1.3 億元，季減 23.08%，年增 1.58 倍，每股純益 1.06 元。

智冠上半年合併營收 28.6 億元，年增 20.37%，毛利率 54.59%，年減 6.82 個百分點，營益率 13.15%，年增 4.45 個百分點；稅後純益 2.99 億元，年增 64.66%，每股純益 2.45 元。

智冠表示，上半年受惠旗下子公司中華網龍經典端遊改編手遊《吞食天地 M》，持續帶來穩定營運貢獻，且 5 月再推出新作《戀愛盒子 M》搶市，並拓展泰國市場，使營運持續成長。

展望下半年，遊戲事業群部分，《吞食天地 M》第 3 季將於越南登場，再添海外服務版圖，而中華網龍重量級 MMORPG 手遊力作《黃易 M》，本月初在中國 ChinaJoy 首度公開後，收到眾多玩家期待聲浪，預計年底前與玩家見面。

金融科技事業群子公司藍新科技，循序布局完整金流服務版圖，除主力業務線上代收付交易規模不斷攀升，下半年更全力鎖定實體商店需求，推出 All in One「ezAIO 簡單收」智慧支付平台陸續上線，提供整合金流、POS、帳務、管理系統於一機的多元支付方案。

