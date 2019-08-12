【華冠投顧】指數回升看似無力、個股轉向反彈行情

大盤趨勢》

美國再次升高與中國的貿易關稅大戰，股市當然受到影響。不過，台股今天表現相對強勢，多方力量在散熱類股的帶量表現之下，盤中一度推升大盤由黑翻紅，然而尾盤當沖量能湧現，指數因而下跌收黑。原則上，市場對於國際情勢轉趨緊張，操作上仍舊是偏向短線為主。不論是當沖或是隔日沖，散戶多數傾向不留倉，因此加深盤面上，個股的波動率，也影響做線者的做線佈局。本周的第一天，指數雖然開在 5 日線之上，但是目前 10 日線下彎，本周預期仍會維持橫向整理，若能守住 5 日線到下周，則月底仍有短多可期。

類股方面以散熱為主，多數個股都出現創高，不過創高後拉回的個股不少，像是 3324 雙鴻（上周推出投資組合的第二檔）、6230 超眾、3653 健策等。而強勢上揚的個股有 3338 泰碩、2421 建準、6124 業強等，由於基期、營收不同，而出現類股表現不一致的情況。很顯然的，目前的盤勢仍舊是個股表現。盤面上來看，多數低基期的個股如 3661 世芯 - KY（上周推出投資組合的第四檔）、2385 群光、8358 金居、2338 光罩、6244 茂迪等漲停，由技術線型來看，多數都是跌深反彈。

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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