日本出口限制奏效？南韓出口續跌

日本自 7 月初起對南韓祭出關鍵材料出口管制，包括光刻膠、氟化氫和氟化聚酰亞胺 3 項半導體材料皆被限制。受到日韓貿易紛爭以及中美貿易戰影響，南韓出口連跌的趨勢持續惡化。

報導認為，日本在全球半導體生產設備以及化學材料等領域佔有高市佔率，這次對南韓祭出的出口管制關鍵材料對南韓產業影響較大，相對日本產業影響較小，在日後也可能繼續縮限相關管制。兩國紛爭持續升級，兩方政府更是決定互相從「白名單」中剔除，以作為反擊，對於南韓半導體出口可說是雪上加霜。

南韓今年 7 月前 20 天南韓出口重挫 13.6%，主要是受到半導體出口暴跌 30.2% 影響。而在 8 月前 10 日期間的出口總額為 115 億美元，較去年同期下跌 22.1%。與一個月前相比，則下跌了 3.1%。自去年 12 月以來，每月出口一直呈螺旋式下跌趨勢，跌幅已自 6 月份以來擴大至兩位數。

從類別來看，8 月份前 10 日半導體出口下跌 34.2%，主要是受到多重逆風事件影響，導致產業低迷。源於美國與中國之間的高科技爭霸競爭，以及日本政府對南韓半導體材料的出口限制。半導體類別佔該國出口總額的五分之一。

在其他類別當中，石油產品和汽車在這段期間內也分別下跌了 26.3%、6.0%。受惠於新產品的發布，無線電信設備和家用電器的出口則分別成長了 41.6% 和 25.6%。

與去年同期相比，南韓對主要貿易夥伴國家的出口皆呈現放緩。對中國的出口下跌 28.3%，對美國下跌 19.5%，歐盟下降 18.7%，對日本更是跌下跌了 32.3%。

市場認為，有鑑於全球產業鏈相互連接，且南韓出口的記憶體應用範圍廣泛，若無法順利生產，對全球下游的手機、汽車或電腦等產業也都將產生衝擊。