外電報導，中國通訊設備龍頭大廠華為，計畫在南美國家巴西的聖保羅州，投入 8 億美元建設新工廠。預測將生產 5G 基地台等產品。

上週五 (9 日)，巴西聖保羅州長多利亞 (João Doria) 到中國上海參訪，陪同的華為高層向他表示，為滿足巴西預計在 2020 年 3 月所展開的首次 5G 頻譜拍賣後帶來的預期需求，該公司正籌畫新工廠的建設。

華為在一封寄給路透社的電子郵件中透露，「考量到智慧型手機在當地市場的營運狀況，華為考慮在不久的將來會在聖保羅興建工廠」。

而根據聖保羅政府說法，該工廠的生產將供應給國內外市場。

華為將在巴西進行大規模投資、瞄準當地龐大市場。(圖片：AFP)

早在 21 年前華為就進入了巴西市場，並在當地擁有一個員工 2000 人的通訊設備製造工廠。

根據聖保羅州長多利亞的說法，華為的新工廠將聘雇 1000 名員工，將於未來幾個月做出決定。隨著緊接而來的 5G 標案，華為將於 3 年間投資 8 億美元。

今年 4 月時，路透社就曾經報導華為將在巴西的智慧型手機市場發起第二波攻勢。除了推出 2 款的高階智慧型手機，並雇用當地人來進行業務管理。

美國總統川普多次以可能遭到竊聽等風險為由，呼籲各國政府應避免使用華為產品。在今年 3 月，巴西總統波索納洛 (Jair Bolsonaro) 訪問美國白宮時，川普也曾提及華為問題。不過巴西副總統莫勞 (Hamilton Mourão) 在 6 月時表示，該國沒有禁止華為參與 5G 營運的計畫。

而除了華為之外，瑞典愛立信和芬蘭諾基亞都在巴西聖保羅州設有工廠，且積極的在當地進行部屬。

華為接連在歐洲及其他國家表明投資計畫，也可能希望藉此，來減少美國的禁令所帶來之不良影響。