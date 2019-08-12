電腦及資訊服務業Q2營業額892億元 歷年單季第3高

企業界近年漸重視資安議題帶動需求，經濟部統計處今（12）日公布今年第 2 季電腦及資訊服務業營業額 892 億元，創歷年單季第 3 高，年增 11.4%，其中，電腦程式設計業貢獻 661 億元，年增 10.1%。

經濟部指出，主要因電腦及伺服器軟硬體、通訊技術及資訊安全等多元整合服務增加，加上網路數據交換應用需求成長所致；另外資訊服務業為 231 億元，創歷年單季次高，主因網站管理、應用軟體服務提升，及交友社群平台的廣告效益等業績成長，使得營收年增 15.2%。

專業技術服務業部分，根據經濟部統計，今年第 2 季營業額為 799 億元，年減 2.6%，其中攝影業因去年同期影像輸出業績成長，及婚紗攝影業者積極參展促銷，比較基數較高所致，營收年減 15.7%。

而專門設計業因室內空間、展覽會場及工業設計接案量減少，年減 4.9%；廣告業及市場研究業因電視行銷廣告及戶外廣告等業務量減少，年減 2.2%；管理顧問業 203 億元，為歷年同季最高，主因企業經營、產業生產及財務管理之顧問諮詢業務成長，但去年同期研發服務比較基數較高，因而抵銷部分增幅，僅年增 0.3%。

另外，在租賃業部分，經濟部指出，今年第 2 季營業額為 339 億元，創歷年單季最高，年增 3.6%，其中運輸工具租賃業 223 億元，為歷年單季新高，主要受到企業用戶與旅遊的租車服務需求增加，以及汽車租賃業者優惠活動奏效，帶動營收成長 6.7%；

而個人及家庭用品租賃業因家庭用品、駐點語音導覽用品及休閒娛樂用品出租業績成長，年增 2.4%；機械設備租賃業雖然工業用機械設備租用需求增加，但營造用及辦公用機械設備出租業績下降，導致年減 2.6%。