梅雨季影響 三洋電上半年純益年減10% EPS 0.38元

三洋電 (1614-TW) 今 (12) 日公布第 2 季、上半年財報，由於上半年氣候多雨，導致銷售旺季不旺，第 2 季稅後純益 5305 萬，季增 19.2%，年減 24.8%，每股純益 0.2 元；上半年稅後純益 9754 萬元，年減 10.2%，每股純益 0.38 元，展望後市，法人表示，進入下半年銷售旺季，天氣炎熱助攻下，營收可望逐漸回溫。

三洋電第 2 季營收 14.5 億元，季增 18%，年減 3.2%；毛利率 17.18%，季減 0.3 個百分點，年減 1.6 個百分點；營益率 3.99%，季增 0.1 個百分點，年減 2.4 個百分點；稅後純益 5305 萬，季增 19.2%，年減 24.8%；每股純益 0.2 元。

三洋電上半年營收 26.78 億元，年減 2.2%；毛利率 17.36%，年減 1.3 個百分點；營利率 3.92%，年減 1.3 個百分點；稅後純益 9754 萬元，年減 10.2%；每股純益 0.38 元。

三洋電上半年營收占比方面，冷氣占 39%、冰箱冷凍櫃占 22%、洗衣機占 21%、顯示器占 7%。紀安郎日前表示，由於上半年底遇上梅雨季，導致冷氣機銷售旺季不旺，銷量年減逾 1 成。

展望今年，紀安郎表示，看好貨物稅減免、節能補助方案及下半年天氣轉熱，有助買氣回溫，法人表示，在利多推升下，營收可望逐步成長，彌補上半年缺口，今年力拚營運持平去年。