Q2獲利轉佳 茂迪、碩禾強攻漲停

鉅亨網記者林薏茹 台北 2019年8月12號11點37分

太陽能電池廠茂迪 (6244-TW) 受惠第 2 季毛利率成功轉正，且營運虧損大幅收斂，激勵今 (12) 日股價強攻漲停，創近 1 年來新高價，而太陽能導電漿廠碩禾 (3691-TW) 則受惠電池材料新事業佈局可望到位，加上近來處分海外電廠，挹注營運，今日同樣攻上漲停價，母公司國碩 (2406-TW) 也強勢表態，漲逾 6%。

茂迪經過去年精實管理，目前營運已顯著改善，應收帳款及存貨持續下降，虧損也大幅縮減，第 2 季毛利率成功轉正、為 0.33%，稅後虧損 2.09 億元，每股虧損 0.39 元，較第 1 季的每股虧損 0.7 元收斂，也較去年同期的每股虧 3.85 元大幅縮減。

目前茂迪模組與系統業務營收占比已過半，電池業務則不到 5 成。茂迪表示，今年營運重心將放在模組及系統業務，台灣太陽能市場受惠政府積極推動能源政策，而快速增長，可望邁入 GW 名單之一，茂迪第 2 季營運表現也因此受惠。而與工研院合作發展的高效矽晶異質接面太陽能電池，預計第 4 季量產。

碩禾近年來積極佈局電動車電池材料，電池負極材料純矽及氧化矽 (SiO2) 新產線，本季可望建置完成，而電池正極材料的磷酸鋰鐵 (LFP)，將於第 4 季投產，新事業佈局開始發酵，未來電動車電池材料佔比，甚至可望超過導電漿業務。

電廠投資方面，碩禾 7 月底公告禾迅綠電處分合同會社 CHIBA2 太陽能電廠，認列處分收益子公司處分收益約日幣 2.96 億元 (約合新台幣 8597.8 萬元)，挹注每股純益 1.35 元。

碩禾今年第 1 季營運好轉，加上業外匯兌收益與出售電廠獲利挹注，成功轉盈，稅後純益 2.15 億元，年增 1 倍，每股純益 3.58 元。