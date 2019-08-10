美股盤後 — 美股傷！川普暗示9月美中談判可能取消  華為禁令解鎖無望

週五 (9 日) 川普週五威嚇中國，美方不打算華為做生意，除非達成美中協議，9 月美中談判有沒有舉行都無妨。

隨著美中駁火更加猛烈，華為禁令解鎖暫無望，美光、英特爾等華為供應鏈下跌，美股四大指數同步收低，華爾街結束瘋狂的一週。

週五 (9 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 90.75 點，或 0.34%，收 26287.44 點。

那斯達克指數下跌 80.02 點，或 1.00%，收 7959.14 點。

標普 500 指數下跌 19.44 點，或 0.66%，收 2918.65 點。

費城半導體指數下跌 26.92 點，或 1.81%，收 1464.34 點。

標普所有板塊僅三個板塊上揚，能源、資訊科技與非必需消費品領跌，醫療保健、房地產和公用事業板塊領漲。(圖片：Finviz)

尖牙股 (FAANG) 集體收低。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.82%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.43%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.38%；臉書 (FB-US) 下跌 1.21%；Netflix (NFLX-US) 下跌 2.21%。

週五 (9 日) 華為召開 2019 開發者大會，華為發布了自行開發的作業系統鴻蒙 OS (HarmonyOS)，外界預料將可能削弱谷歌 Android 主導地位 ，拖累谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.43%。

華為鴻蒙 OS 問世，將削弱谷歌 Android 主導地位？(圖片：AFP)

華為禁令豁免暫無望，半導體類股遭肅殺，賽靈思 (XLNX-US) 下跌 5.11%；Skyworks (SWKS-US) 下跌 3.43%；Qorvo (QRVO-US) 下滑 3.57%；德州儀器 (TXN-US) 下跌 2.98%；美光 (MU-US) 下跌 2.60%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.58%，英特爾 (INTC-US) 下跌 2.52%。

費半僅三檔個股上揚，博通 (AVGO-US) 上漲 1.75%；AMD (AMD-US) 上漲 0.80%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.34%。

金融股漲跌互見，花旗 (C-US) 下跌 1.06%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.10%；摩根史丹利 (MS-US) 上漲 0.56%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.25%。

台股 ADR 多走跌，聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.44%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.17%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.49%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.32%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 0.43%。

企業消息方面

優步 (UBER-US) 週五股價重挫 9.4%，由於第二季財報虧損較上季翻五倍，淨虧損攀升至 52.4 億美元，營收 28.7 億美元 (年增 12%)，遜於華爾街預期 30.5 億美元，創史上最低成長。

雲端儲存公司 DropBox 美股盤前公布最新財報，Q2 營收為 4.015 億美元，淨損為 2140 萬美元，遠超去年同期淨損 410 萬美元，拖累其股價重挫 12.81%，至每股 18.71 美元。

華爾街分析

美國總統川普週五表示，美國還沒準備好要與中國簽訂貿易協議，美企不會和華為做生意，除非美中談妥貿易協議，甚至 9 月貿易協商取消也無妨。

週五美股重現週三走勢，波動性相當大，受川普言論影響，道瓊開盤跌逾 280 點，爾後出現強勁復甦止跌轉漲，但尾盤 10 分鐘又現拋售，道瓊週五收盤下跌 90.75，至 26287.44。

週五道瓊重現週三走勢

TIAA 銀行全球市場總裁 Chris Gaffney 表示，川普正在深入調查美中貿易戰，他認為貿易戰對中國的影響比美國大得多，市場本周的反應可能更多是意識到這場貿易戰不會很快結束。

川普週五否認美國計畫讓美元貶值，他稱，若聯準會降息，就會自動降低美元匯率，減輕美出口商的壓力。他表示，強勢美元正傷害美國製造商，聯準會將需要降息 1%，美國經濟已被聯準會戴上手銬。

Alpine Macro 首席固定收益和外匯策略師 Harvinder Kalirai 在一份報告中表示，如果有任何疑問，川普總統顯然已從貿易戰轉向貨幣戰。

Harvinder Kalirai 稱，若川普繼續向中國施壓，聯準會被迫加大寬鬆措施，投資者應該納入內在對沖，以安然度過市場波動，保護自己免受政策失誤的影響。

經濟數據方面，美國 7 月核心生產者物價指數 (Core PPI) 月增率為 -0.1%，創 2015 年以來首見負成長，低於預期 0.2%。