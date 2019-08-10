能源盤後—沒消息就是好消息 市場喘息 期油連2日收高

在本週稍早因市場擔憂貿易戰恐拖累能源需求，致使原油期貨價格陷入熊市後，週五交易原油期貨大幅收高，且已經連續 2 日上漲。

分析師認為，本週稍早的拋售程度過頭，因此留下部分反彈空間。

Capital Economics 首席商品經濟學家 Caroline Bain 表示，「雖然我們一直預期受壓抑的全球成長和石油需求會讓今年油價承壓，但最近的大跌看來是過頭了。畢竟，伊朗的出口已經崩潰，且據報導，沙烏地阿拉伯正考慮進一步減產。」

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.96 美元或 3.7%，收每桶 54.50 美元。本週跌幅收斂至 2.1%。

根據道瓊市場數據， WTI 原油期貨價格週三下跌 4.7% 至 51.09 美元，為今年 1 月 14 日以來最低收盤價。雖然週四價格稍微拉回，但 WTI 仍較 2019 年 4 月 23 日達到的高點 66.30 美元下跌 21%，仍處於熊市。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.15 美元或 2%，收每桶 58.53 美元。本週跌幅 5.4%。

根據道瓊市場數據， WTI 原油期貨價格今年高點在 4 月 23 日達到的 66.30 美元，而本週稍早收盤價已低於該水準 20% 以上，因而踏入熊市。Brent 原油期貨價格今年高點在 4 月下旬，本週稍早收盤同樣較該水準下跌 20% 以上，故也處於熊市。

供需狀況

油田服務公司 Baker Hughes 公布，美國活躍的鑽井平台數量本週減少 6 個，降至 764 個。此消息讓原油維持漲勢。

由於全球經濟前景疲弱，國際能源署 (IEA) 週五將今年需求成長的預期調降 10 萬桶 / 日，達 110 萬桶 / 日。對 2020 年的預期則下修 5 萬桶 / 日，達 130 萬桶 / 日。

IEA 表示，新數據顯示，印度、沙國、南韓和一些歐洲國家的石油需求下降，且美國初步數據顯示，高峰駕駛季節開始之際，汽車燃料的需求卻下降了，但好消息是，中國石油需求上升。

外媒週四報導，不願具名的官員透露，沙國計畫下個月維持原油出口在 700 萬桶 / 日以下，以穩定市場。

Oanda 駐英國資深市場分析師 Craig Erlam 表示，「石油市場正享受這短短幾天沒有突然爆發貿易戰消息的時光。」

「自本月初以來，價格一路暴跌，因為在上海會談後，中美衝突意外升級，進一步加劇了全球經濟的風險。全球央行爭相降息，提供自身經濟一些保護，避免遭到不利的連鎖反應，只是石油交易者顯然覺得這些舉措還不夠。」

其他能源商品交易