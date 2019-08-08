川普對中貿易戰 結果受傷的是美國農民?

中國商務部在早些時候宣布將不再購買美國農產品，這一決定為美國農民帶來了巨大而廣泛的影響。美國農業局局長 Zippy Duvall 曾表示這項決定對美國農業來說是個「沈重的打擊」。

中國的這項決定是針對川普政府兩項舉措的回應。第一個是川普在先前意外宣布對中國 3000 億美元商品加徵 10% 關稅。其次是美國財政部在週一 (5 日) 將中國指定為匯率操縱國。報導認為，此一舉動在很大程度上具有象徵意義，也幾乎是前所未有的，並且更多看起來是對中國公開的一記耳光。

作為回應，中國政府採取全面停止購買美國農產品的策略。中國進口數十億美元的美國農業產品，是美國大豆的最大進口國和美國豬肉的前三大進口國。

近日，中國才宣布 7 月份的大豆採購量躍升至近一年來的最高水平，但並非來自美國，而是巴西滿足了當地市場的需求，美國豆農持續失去市占率。同時，天氣因素影響，美國今年作物收成較過去幾年更糟，在需求疲軟和收成低迷的情況下，為美國農業營收帶來沉重的負面影響。

市場分析，嚴峻的前景反映了貿易戰造成的附帶損害以及關稅導致的供需轉向。儘管美國加大貿易施壓，但中國 7 月份出口總量仍意外成長 3.3%，進口量下跌 5.6%，少於預期。因貿易戰影響對美國的出口量下跌了近 7%，但台灣、南非和巴西作為中國商品的買家，進口量較去年同期成長了兩位數。

世界銀行首席經濟學家 Pinelopi Goldberg 在先前曾表示：「最受貿易戰衝擊的是美國鄉鎮的勞工，部分原因是報復不成比例地針對農業，以及美國關稅導致這些鄉鎮成本增加。」